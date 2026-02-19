Interrumpidos los trenes entre Catalunya y la Comunitat Valenciana por viento hasta las cuatro de la tarde

El tráfico ferroviario entre la Comunitat Valenciana y Catalunya ha quedado interrumpido este jueves, entre las 11 y las 16 horas por el aviso por fuertes rachas de viento emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La afectación al servicio podrá variar en función de la evolución meteorológica, ha informado Adif en un mensaje en 'X'.

Protecció Civil ha activado en alerta para este jueves el plan Ventcat, mientras que algunos puntos de la Comunitat Valenciana se encuentran este jueves en alerta naranja por viento.

En concreto, han sido cuatro trenes entre la Comunitat Valenciana y Catalunya los que se han visto afectado este jueves por los vientos, han detallado fuentes de Renfe a Europa Press. Un Euromed que salía de Alicante a las 6.55 horas y llegaba a Barcelona a las 12.20 horas, y un Euromed que salía de Alicante a las 9.15 horas y llegaba a Barcelona a las 14.50 horas se han suprimido a su llegada a València, con lo que solo se realiza el trayecto Alicante-València.

El tercer tren afectado es un Euromed que salía de Barcelona a las 10.15 horas con llegada prevista a las 15.40 horas a Alicante. Se ha suprimido el servicio Barcelona-València, por lo que se iniciará el recorrido desde València a la hora prevista, 13.13 horas, con destino a Alicante. El cuarto y último tren afectado es un Intercity con salida de Barcelona a las 11.05 horas y llegada a València a la 14.32 horas, que se ha suprimido por completo.

Desde Renfe han explicado que el resto de la red opera con normalidad "siempre que no se produzcan cambios" en la situación meteorológica. Además, han indicado que se está informando a los viajeros a través de los canales habituales y que se han activado los cambios y anulaciones de billetes sin coste.