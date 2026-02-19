El temporal de viento amaina pero se mantiene la alerta por rachas de 90 km/h en Tarragona

Pese a que el temporal de viento que ha afectado Catalunya este jueves, en el que se esperaban rachas de 125 km/h, va a la baja, Protecció Civil ha decidido mantener en fase de alerta el Ventcat para este viernes después de que hayan aumentado las probabilidades de vientos que alcancen los 90 km/h en el Montsià, Baix Ebre y Baix Camp. También se espera temporal en cotas altas del Pirineo. El viento será de componente oeste.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertado de olas de unos dos metros y medio en la costa central y el sur del litoral catalán. De cara a este viernes se esperan rachas de viento del oeste muy fuertes hasta mediodía, precipitación en la vertiente norte del Pirineo hasta mediodía y nubosidad más abundante por la tarde.

La principal afectación por culpa del viento ha sido la interrupción durante cinco horas de la circulación ferroviaria entre la Comunidad Valenciana y Catalunya. Adif ha indicado que se ha reanudado el servicio "una vez explorada la infraestructura" por personal de la empresa pública tras la alerta del temporal. La medida solo ha afectado a los trenes Intercity y Euromed.

Durante dos horas también se ha suspendido el servicio de Rodalies en las líneas R13 y R14 entre Les Borges Blanques y la Plana de Picamoixons por la presencia de obstáculos en la vía. Mientras ha durado la incidencia, se ha establecido un servicio alternativo por carretera.

Más afectación en Tarragona

Los bomberos han atendido a 256 avisos relacionados con el temporal de viento desde las siete de la mañana y hasta las siete de la tarde. La mayor parte de los incidentes se han registrado en las regiones de Tarragona (85), Metropolitana Sud (69), Metropolitana Nord (46) y en la de Lleida (26). Además, se han contabilizado 14 en la de Terres de l'Ebre, 12 en Catalunya Central y 4 en la de Girona.

La mayoría de actuaciones han sido por caídas de ramas de árboles o de objetos de las fachadas, como alguna pérgola, macetas o toldos, pero que no se han registrado incidentes graves. También han retirado algún árbol caído en la calle.

Por otra parte, el teléfono 112 ha recibido un total de 422 llamadas relacionadas con el temporal hasta la misma hora, con 353 incidentes. Las comarcas más afectadas han sido el Barcelonès (139), el Baix Camp (54), el Tarragonès (40) y el Baix Llobregat (27). Por municipios, ha habido 114 avisos desde Barcelona, 25 desde Reus y 23 desde Tarragona.

Poca incidencia en Barcelona

También el Ayuntamiento de Barcelona ha mantenido activado el Plan de Actuación Municipal por ventoleras durante la mitad de esta jornada, por lo que se han cerrado parques y jardines. Los Bomberos de la ciudad han realizado 67 servicios durante la mañana.

Hasta las 19 horas el Servei Català de Trànsit ha mantenido las limitaciones de tráfico en la demarcación de Tarragona por el fuerte viento previsto, que incluía rachas de 120 km/h. Los vehículos pesados, autobuses y vehículos con remolque o semirremolque que circulan por vías de alta capacidad, como autopistas, debían circular por el carril derecho: no podían superar los 80 km/h ni adelantar. También se ha acabado a esa hora la restricción de circulación por la AP‑7 entre Cambrils y Amposta en ambos sentidos para camiones y todos los vehículos con remolques o semirremolques.