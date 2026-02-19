El teletrabajo podría ser más eficaz que las ayudas públicas para tener hijos, según un estudio de la Universidad de Stanford

Aunque en muchos países, sobre todo de la Unión Europea, existen diversos tipos de ayudas públicas que favorecen la natalidad y pueden ayudar a tomar la decisión de tener un hijo, Nicholas Bloom y seis catedráticos más de la Universidad de Stanford han documentado una solución más eficaz.

Gran parte del mundo atraviesa una crisis preocupante de natalidad. En 2025, según datos del INE, nacieron casi 100.000 bebés menos que hace 10 años -cuando hubo 420.290 nacimientos-, lo que se traduce en una caída de la natalidad del 24%.

Este problema puede afectar gravemente a la economía del país, generando un gran envejecimiento poblacional.

Teletrabajo y natalidad

La Universidad de Stanford ha publicado un estudio, llamado 'Work from Home and Fertility, en donde se evidencia la relación entre el teletrabajo y la natalidad. Según el informe, la natalidad aumenta un 14% en parejas en la que ambos miembros teletrabajan al menos un día a la semana. Esto se traduce en un aumento de 0,3 hijos por pareja.

El estudio se basa en una encuesta llamada 'Global Survey of Working Arrangements', realizada en 2021, que mide las prácticas, preferencias, limitaciones y actitudes relacionadas con el trabajo desde casa. También se usa la 'Survey of Working Arrangements and Attitudes', encuesta mensual realizada a residentes de Estados Unidos de 20 a 64 años que indaga sobre demografía, empleo, sector, ocupación e ingresos, experiencias personales, actitudes y preferencias relacionadas con el trabajo desde casa. Para globalizar su estudio, Nicholas Bloom recoge datos de 38 países.

Los resultados dejan pocas opciones a la duda. Se estima que, si Japón y Corea del Sur llegaran a niveles de teletrabajo similares a los de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, aumentaría entre un 4 y un 5% su tasa de natalidad.

Y si el nivel de teletrabajo de esos mismos países se copiara en Alemania, Francia e Italia, la tasa de natalidad de estos países crecería entre un 2 y un 3%.

Flexibilidad laboral

La conclusión que se extrae en el estudio es que este aumento se debe a la flexibilidad que permite tener el teletrabajo. Este método permite compaginar la crianza de los niños con la vida laboral facilitando, de este modo, la coordinación familiar.

Por tanto, tal y como concluye el propio informe, la compatibilidad entre trabajo y familia se ha convertido en uno de los pilares más importantes a la hora de tomar la decisión de tener hijos.

Usando a Estados Unidos como ejemplo, menciona que el teletrabajo representa el 8,1% de la natalidad del país. Concretamente, el porcentaje representa una cifra de 291.000 nacimientos, teniendo en cuenta datos del año 2024.

Según el informe, el teletrabajo tiene más efecto en la natalidad que toda la ayuda pública y las inversiones en educación y cuidado infantil temprano que realizó ese año el Gobierno de Estados Unidos.