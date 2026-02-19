Conflicto en la escuela catalana
Los sindicatos convocan una semana de huelgas en marzo y Educació se abre a mejorar la oferta salarial
Los representantes de los trabajadores plantean un parón escalonado: dos días de huelga por territorio, con un solo día de parón global el viernes, 20 de marzo
El Departament d'Educació i Formación Professional (FP) se abre a mejorar la oferta salarial para los docentes y les cita a tres nuevas reuniones la semana que viene
El Govern ofrece un aumento de 1.500 euros anuales a los profesores catalanes en cuatro años
El conflicto en la escuela catalana está aún lejos de resolverse. Los sindicatos con representación en la mesa de negociación del Departament d'Educació i Formació Professional (FP) -USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT- tildan de "absolutamente insuficiente" tanto el aumento salarial planteado por el Govern [1.500 euros anuales brutos en cuatro años] como el resto de medidas recogidas en el plan presentado por la conselleria, por lo que se reafirman en la convocatoria de una semana de huelgas en la escuela entre el 16 al 20 de marzo.
Un ciclo de huelgas que pretende impactar en la escuela durante una semana entera, pero que se plantea de forma escalonada por territorios. Es decir, irá por pueblos, no habrá huelga todos los días en todas partes.
El mapa de las huelgas
El lunes, 16 de marzo habrá huelga en los centros educativos del Baix Llobregat, Barcelona y el Barcelonès, el martes, 17, en Tarragona, Terres de l'Ebre y el Penedés, el miércoles, 18, en Lleida, Pirineu y Catalunya Central, el jueves, 19, en el Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental y Girona y el viernes, 20, en toda Catalunya, jornada final que irá acompañada de una nueva manifestación unitaria en Barcelona.
Los sindicatos critican que las medidas sobre escuela inclusiva se presenten "sin recursos ni planificación", y tildan el plan de reducción de la burocracia de ambiguo
La propuesta de mejora salarial del Govern rechazada por los sindicatos consistía en 1.480,36 euros anuales en primaria y de 1.513,68 euros en secundaria de forma progresiva hasta 2029, aumento que se haría incrementando el importe del complemento específico [el que depende de las autonomías] un 3,75% anual hasta llegar al 15% en cuatro años.
En la práctica, en 2029, un docente catalán cobraría unos 110 euros brutos más al mes por este concepto. Propuesta que el profesorado ha recibido casi como una ofensa, al estar, además, supeditada a la aprobación de los próximos presupuestos de la Generalitat, y que, de materializarse, sería indispensable incluir en las tareas de los docentes nuevas funciones para "justificarla", vinculadas con la orientación y la escuela inclusiva.
"Punto de partida"
Pese a ese rechazo frontal a la actual propuesta, los sindicatos aseguran que en la reunión de la Mesa celebrada en el Departament este jueves, los representantes de la conselleria han admitido que era una propuesta "insuficiente" y han hablado de "punto de partida".
"Nos han convocado a tres mesas de negociación la semana que viene, martes, miércoles y jueves para proponernos mejoras a la propuesta inicial", ha señalado tras la reunión la portavoz de USTEC -el sindicato mayoritario-, Iolanda Segura, quien celebra la voluntad negociadora del Govern.
Además de la propuesta de mejora salarial que consideran directamente insultante, los sindicatos critican que las medidas aportadas en el plan de mejora sobre la inclusión se presentan "sin recursos ni planificación", y tildan el plan de reducción de la burocracia de ambiguo. "La propuesta no responde al clamor masivo de la comunidad educativa", zanjan.
