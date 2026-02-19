Rodalies busca mejorar la coordinación con Adif destinando personal a su centro de control

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha asegurado este jueves que Rodalies de Catalunya, bajo la dirección del recién incorporado Òscar Playà –que también lidera la empresa mixta Rodalies.cat encargada del traspaso del servicio a la Generalitat– está tomando pasos para mejorar la coordinación entre Adif y Rodalies. En concreto, Paneque ha asegurado que una parte del personal del centro de operaciones del Clot, gestionado por Renfe, trabajan ahora directamente desde el Centro de Regulación de Circulación de Adif de la estació de França, para tener "una mejor información".

La coordinación entre ambos centros es esencial para poder gestionar adecuadamente el tráfico ferroviario. Mientras que Adif se encarga de la infraestructura ferroviaria, y está pendiente de los fallos en las vías o en las catenarias entre otras incidencias, Rodalies se encarga de gestionar el servicio y debe regular el tráfico de los trenes y dar indicaciones a los maquinistas. Hasta ahora, tal y como ha admitido la consellera durante su entrevista en el programa 'Els Matins de Catalunya Ràdio', ambas oficinas estaban "totalmente separadas y sin línea de comunicación".

'Apps' e incidencias

Que empiece a tomar forma una mayor colaboración entre ambos centros tiene que facilitar, además, la centralización de la información y, en última instancia, su transmisión a los usuarios. Todo esto se traduciría en una eventual 'app' a tiempo real de trenes que, según avanzó la directora general de Transports de la Generalitat Susi López, podría presentarse este mismo semestre.

Este acercamiento tendría que permitir, también, que los efectos de las continuas caídas del centro de control de Adif impacten menos en el tráfico de los trenes. Hasta ahora, cualquier incidencia informática en el control de las infraestructuras supone la paralización completa de toda la red ferroviaria, ya que los maquinistas no pueden saber qué sucede en la vía más adelante. Los fallos no suelen durar más de unos pocos minutos, pero provocan grandes demoras en muchas líneas.

La vulnerabilidad de la red de Rodalies a los fallos de un solo centro llevaron a Adif a estrenar, a finales de 2022 otro centro de Control del Tráfico Centralizado (CTC) en la estación de Sants. Se trata de un sistema que actúa de respaldo y que tiene que activarse en caso de que caiga el de la estació de França. Esta opción, sin embargo, no pudo evitar las caídas ni del pasado 26 de enero –pocos días después del accidente de Gelida–, ni las dos consecutivas que paralizaron el tráfico ferroviario.

Sea como fuere, esta mejor coordinación "dará sus frutos en las próximas semanas y meses", según la consellera de Territori. "Estamos lejos de ofrecer un servicio excelente", ha lamentado, insistiendo en la idea de que la sociedad catalana, antes incluso del accidente de Gelida, se había instalado en una "normalidad perversa" de fallos constantes del servicio de Rodalies.