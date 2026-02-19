En la estación de França
Rodalies busca mejorar la coordinación con Adif destinando personal a su centro de control
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, asegura que "los frutos" de esta mayor colaboración se verán "en las próximas semanas y meses"
Dos caídas del centro de control de Adif han paralizado los trenes de Rodalies
El Govern exige más "responsabilidades" a Adif y pide al Gobierno que solucione ya la crisis en Rodalies: "El servicio es lamentable"
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha asegurado este jueves que Rodalies de Catalunya, bajo la dirección del recién incorporado Òscar Playà –que también lidera la empresa mixta Rodalies.cat encargada del traspaso del servicio a la Generalitat– está tomando pasos para mejorar la coordinación entre Adif y Rodalies. En concreto, Paneque ha asegurado que una parte del personal del centro de operaciones del Clot, gestionado por Renfe, trabajan ahora directamente desde el Centro de Regulación de Circulación de Adif de la estació de França, para tener "una mejor información".
La coordinación entre ambos centros es esencial para poder gestionar adecuadamente el tráfico ferroviario. Mientras que Adif se encarga de la infraestructura ferroviaria, y está pendiente de los fallos en las vías o en las catenarias entre otras incidencias, Rodalies se encarga de gestionar el servicio y debe regular el tráfico de los trenes y dar indicaciones a los maquinistas. Hasta ahora, tal y como ha admitido la consellera durante su entrevista en el programa 'Els Matins de Catalunya Ràdio', ambas oficinas estaban "totalmente separadas y sin línea de comunicación".
'Apps' e incidencias
Que empiece a tomar forma una mayor colaboración entre ambos centros tiene que facilitar, además, la centralización de la información y, en última instancia, su transmisión a los usuarios. Todo esto se traduciría en una eventual 'app' a tiempo real de trenes que, según avanzó la directora general de Transports de la Generalitat Susi López, podría presentarse este mismo semestre.
Este acercamiento tendría que permitir, también, que los efectos de las continuas caídas del centro de control de Adif impacten menos en el tráfico de los trenes. Hasta ahora, cualquier incidencia informática en el control de las infraestructuras supone la paralización completa de toda la red ferroviaria, ya que los maquinistas no pueden saber qué sucede en la vía más adelante. Los fallos no suelen durar más de unos pocos minutos, pero provocan grandes demoras en muchas líneas.
La vulnerabilidad de la red de Rodalies a los fallos de un solo centro llevaron a Adif a estrenar, a finales de 2022 otro centro de Control del Tráfico Centralizado (CTC) en la estación de Sants. Se trata de un sistema que actúa de respaldo y que tiene que activarse en caso de que caiga el de la estació de França. Esta opción, sin embargo, no pudo evitar las caídas ni del pasado 26 de enero –pocos días después del accidente de Gelida–, ni las dos consecutivas que paralizaron el tráfico ferroviario.
Sea como fuere, esta mejor coordinación "dará sus frutos en las próximas semanas y meses", según la consellera de Territori. "Estamos lejos de ofrecer un servicio excelente", ha lamentado, insistiendo en la idea de que la sociedad catalana, antes incluso del accidente de Gelida, se había instalado en una "normalidad perversa" de fallos constantes del servicio de Rodalies.
Suscríbete para seguir leyendo
- MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
- La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas
- Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
- Los adolescentes de Manlleu quedaron inconscientes por la combustión lenta de un objeto inflamable y no pudieron escapar
- Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
- Solo una de cada 10 familias catalanas con derecho cobra la ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital
- El Govern ofrece un aumento de 1.500 euros anuales a los profesores catalanes tras la huelga del 11 de febrero
- Vall d'Hebron extirpa un tumor hepático inoperable 'del tamaño de una pelota de balonmano