Radiografía de la delincuencia en Catalunya: menos robos pero más agresiones sexuales y narcotráfico

Cada día se denuncian más de 12 delitos sexuales en Catalunya. Es la cifra más llamativa del balance de criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior con datos de todos los cuerpos policiales que operan en territorio catalán. En concreto el año pasado se registraron 4.576 denuncias por delitos sexuales, un 3,9% más que en 2024. Las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 2,9%, hasta 1.794, mientras que el resto de delitos sexuales crecieron un 4,5%, hasta los 2.782.

Fuentes policiales han explicado a este medio que cada vez hay más víctimas concienciadas que suelen denunciar cualquier abuso sexual, desde un golpe en el transporte público a una agresión con penetración. También crecen las denuncias por delitos que ocurrieron años atrás y que no llegan a la policía hasta que la víctima está preparada psicológicamente para narrarlos.

Otro de los delitos que creció en Catalunya el año pasado fue el tráfico de drogas, con 5.145 denuncias, un 11% más, principalmente por la lucha contra el narcotráfico a pequeña escala en puntos de venta y la estrecha colaboración entre cuerpos y fuerzas de seguridad. También subió un 1% los robos en vehículos. Es la único tipología de robo que ha aumentado en Catalunya en 2025, ya que el resto han descendido

En concreto, los robos con violencia o intimidación bajaron un 0,2%, hasta los 24.691, mientras que los robos en establecimientos, domicilios y otras instalaciones cayeron un 10,4%, hasta los 22.700 o los robos a domicilios descendieron un 8,7%, hasta los 15.947.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Descripción de los delitos conocidos en Catalunya.

El delito más numeroso es el hurto, con 161.481 casos, un 4,2% menos que el año anterior. También bajaron por segundo año consecutivo las estafas informáticas. El año pasado fueron 68.335 lo que significa un 5,3% menos que en 2024. Sólo subió un 22,9% la cibercriminalidad relacionada con revelación de secretos, amenazas o suplantación de personalidad por internet o las redes.

Por su parte, se registraron 58 asesinatos u homicidios en Catalunya el año pasado, un 16% menos que en 2024. Los intentos de homicidio bajaron casi un 5% y las lesiones y peleas descendieron un 1,2%, hasta las 4.224 denuncias

En total, Catalunya registró durante 2025 un total de 495.742 delitos, un 2,9% menos que en 2024. En concreto, los delitos convencionales descendieron un 2,7%, hasta los 422.563 y la cibercriminalidad bajó un 3,8%, hasta los 73.179 casos.

Barcelona sigue la tendencia

Los delitos en Barcelona también bajaron el año pasado respecto al anterior, pese a que se incrementaron también los delitos sexuales y el narcotráfico, además de los robos con violencia, a diferencia del conjunto de Catalunya. En concreto se registraron en la ciudad 169.678 delitos, un 3,6% menos que en 2024. Como es habitual, el delito más numeroso es el hurto, con 76.713 casos, un 3,9% menos que el año anterior.

Los delitos sexuales crecieron un 5% en la ciudad, con 1.336 casos en total, mientras que las agresiones sexuales subieron un 3,8% y el resto de denuncias por delitos sexuales, como exhibicionismo, difusión de pornografía o difusión de la privacidad, ascendieron un 5,7%.

En 2025 hubo 10 asesinatos o homicidios y las peleas ascendieron un 2%, unas 1.000. El tráfico de drogas alcanzó los 2.331 casos, un 23,6% más.

Los robos con violencia o intimidación, los que se suelen cometer en la calle, subieron un 1,1%, hasta los 12.643, mientras que los robos con fuerza en comercios y locales bajaron un 25%, hasta los 4.917. Los robos a domicilios descendieron un 18%, hasta los 3.527. Los robos de vehículos subieron un 0,7%, hasta los 2.869.

Noticias relacionadas

La cibercriminalidad bajo un 7,4% en Barcelona, principalmente por la caída de las ciberestafas más de un 9%, ya que otros delitos informáticos subieron un 31%.