La portada de EL PERIÓDICO del 20 de febrero de 2026

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
- Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
- La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas
- Los adolescentes de Manlleu quedaron inconscientes por la combustión lenta de un objeto inflamable y no pudieron escapar
- Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
- Solo una de cada 10 familias catalanas con derecho cobra la ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital
- El Govern ofrece un aumento de 1.500 euros anuales a los profesores catalanes tras la huelga del 11 de febrero
- Vall d'Hebron extirpa un tumor hepático inoperable 'del tamaño de una pelota de balonmano