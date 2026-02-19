Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Príncipe AndrésDelincuenciaOriol CardonaBarcelonaViento CatalunyaAdamuzTrumpLaLigaÁfrica VázquezObras
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de febrero de 2026 / 5

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 20 de febrero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de febrero de 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
  2. Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
  3. La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas
  4. Los adolescentes de Manlleu quedaron inconscientes por la combustión lenta de un objeto inflamable y no pudieron escapar
  5. Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
  6. Solo una de cada 10 familias catalanas con derecho cobra la ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital
  7. El Govern ofrece un aumento de 1.500 euros anuales a los profesores catalanes tras la huelga del 11 de febrero
  8. Vall d'Hebron extirpa un tumor hepático inoperable 'del tamaño de una pelota de balonmano

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de febrero de 2026

Rodalies aún debe reparar 3 de cada 4 puntos críticos un mes después del accidente de Gelida

Rodalies aún debe reparar 3 de cada 4 puntos críticos un mes después del accidente de Gelida

La presas hidráulicas españolas tienen una media de edad de 55 años y requieren una profunda revisión

La presas hidráulicas españolas tienen una media de edad de 55 años y requieren una profunda revisión

La "impotencia" de Salduero, el pueblo que más se inunda de España: "Estamos frustrados, la primera gran avenida fue en 1981"

La "impotencia" de Salduero, el pueblo que más se inunda de España: "Estamos frustrados, la primera gran avenida fue en 1981"

Radiografía de la delincuencia en Catalunya: menos robos, pero más agresiones sexuales y narcotráfico

Radiografía de la delincuencia en Catalunya: menos robos, pero más agresiones sexuales y narcotráfico

Consultas, cirugías, pruebas... las comunidades advierten: será "complicado" recuperar la actividad perdida por la huelga de médicos

Consultas, cirugías, pruebas... las comunidades advierten: será "complicado" recuperar la actividad perdida por la huelga de médicos

Salduero, el pueblo que más se inunda de España

Las escuelas concertadas aseguran que la renovación de Educació les hará perder 165 grupos en seis años

Las escuelas concertadas aseguran que la renovación de Educació les hará perder 165 grupos en seis años