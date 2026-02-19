La portada de EL PERIÓDICO del 19 de febrero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 19 de febrero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Desactivada la alerta por la presencia de un dron en el aeropuerto de Barcelona
  2. Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
  3. ¿Tus hijos no paran de decir 'six seven'? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet
  4. Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
  5. Casi cuatro millones de catalanes no llegan a fin de mes: uno de cada tres no podría asumir gastos imprevistos de 900 euros
  6. Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que retrata la película 'La fiera': 'Volar juntos era lo más parecido a estar en el paraíso, mirar a los lados y ver a tus mejores amigos
  7. Estos son los dos colores que la psicología asocia a las personas con mal carácter
  8. Las enfermeras, 'indignadas' ante el auto que les impide prescribir fármacos contra las infecciones urinarias

Mediolanum Aproxima refuerza su impacto social en el noreste y las islas

Mediolanum Aproxima refuerza su impacto social en el noreste y las islas

Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

Detenido un hombre tras asesinar presuntamente a su expareja en Madrid

Mi vida en una jaula: la historia de Azucena, una zamorana condenada a un confinamiento perpetuo por una rara enfermedad

Mi vida en una jaula: la historia de Azucena, una zamorana condenada a un confinamiento perpetuo por una rara enfermedad

Fallece una mujer de 69 años tras ser arrastrado su vehículo en un badén del río Zújar en Campanario

Fallece una mujer de 69 años tras ser arrastrado su vehículo en un badén del río Zújar en Campanario

Un hombre con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en una playa de Gijón

Un hombre con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en una playa de Gijón

Vall d'Hebron extirpa un tumor hepático inoperable "del tamaño de una pelota de balonmano"

Vall d'Hebron extirpa un tumor hepático inoperable "del tamaño de una pelota de balonmano"