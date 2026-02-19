Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 19 de febrero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 19 de febrero de 2026.
El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Desactivada la alerta por la presencia de un dron en el aeropuerto de Barcelona
- Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- ¿Tus hijos no paran de decir 'six seven'? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet
- Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
- Casi cuatro millones de catalanes no llegan a fin de mes: uno de cada tres no podría asumir gastos imprevistos de 900 euros
- Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que retrata la película 'La fiera': 'Volar juntos era lo más parecido a estar en el paraíso, mirar a los lados y ver a tus mejores amigos
- Estos son los dos colores que la psicología asocia a las personas con mal carácter
- Las enfermeras, 'indignadas' ante el auto que les impide prescribir fármacos contra las infecciones urinarias