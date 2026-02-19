Nani Marquina: "Tiene un punto infantil descalzarse y revolcarse en una alfombra"

¿Qué aprendió de su padre?

El valor de lo que tiene sentido y del emprendimiento. Es cierto que yo trabajo más en la estética y él era más funcional, en una época en que diseñaban los arquitectos. Siempre llevaba prototipos a casa y mi madre y mi hermana mayor se mostraban muy interesadas, y eso a mí me sorprendía mucho.

¿En qué momento de la historia del siglo XX sitúa el comienzo del diseño industrial como tal?

En los años 60 tuvo lugar el ICSID, un Congreso Internacional de Diseño en colaboración con el FAD (Fomento de las Artes Decorativas). Mi padre me explicó que asistió con otros profesionales, como André Ricard, Miguel Milá, Federico Correa, y todos llevaron sus piezas. Estaban asociados al FAD, la única asociación en la que pudieron integrarse, porque en pleno franquismo las asociaciones estaban prohibidas.

Fue presidenta del FAD.

Sí, y fue un honor. La asociación tiene más de cien años, existe desde antes de poner nombre al diseño industrial. El diseño, de hecho, surge de una necesidad funcional; la estética llega después, hacer bonito lo que sirve. Por cierto, me parece terrible la frase "sobre gustos no hay nada escrito". En la exposición de objetos de Miguel Milá abierta en Barcelona queda muy claro eso.

Sus primeras alfombras tienen más de 40 años. ¿Cómo empezó todo?

Primero hice estampados sobre tela porque detecté esa necesidad. Lo de pasarme a las alfombras no fue premeditado. Fue Gancedo quien me hizo el primer encargo y me subí a ese tren que pasaba por allí. No lo busqué. Eran trozos de moqueta cosidos por detrás.

En un momento dado trasladó su producción a Asia. Explíqueme por qué.

El interiorista y diseñador Jaume Tresserra me encargó una colección para los apartamentos del Hotel Arts Barcelona. Era 1992 y me resultaba imposible hacerlo de manera mecánica. Mi empresa era deficitaria y aquello podía ser mi salvación. Un proveedor me dio la idea de ir a la India y hacerlas a mano. Fue una aventura, pero tenía que salir a la superficie. Y salí.

¿Es autócrata en el ámbito empresarial?

Sí, porque desde el principio lo hice todo: diseñar, controlar la producción y hacer números. Excel fue mi salvación y aún hoy lo necesito para todo. Soy caótica pero muy ordenada. Sin orden me disperso. Hubo un momento en que estaba tan agobiada que me planteé abandonar y caí en una crisis personal, pero seguí adelante.

¿Cómo integra la sostenibilidad en su empresa sin renunciar a la creatividad?

La responsabilidad social y su permanente voluntad de cuidar el planeta forman parte del ADN de la empresa, pero es complejo. Las alfombras están hechas a mano y usan fibras naturales, como la lana de oveja, pero si pensamos en la cantidad de litros de agua necesarios para lavarla, o que las alfombras se transportan en barco, es una contradicción. Sabemos cuál es nuestra huella de carbono e intentamos controlarla.

¿Le abruman las crisis del mercado?

No me asustan demasiado porque contra lo que no puedes hacer nada tienes que aprender a navegar. Ahora sí estoy asustada porque Donald Trump ha impuesto un 50% de aranceles a la India. Pero estamos en un buen momento empresarial. Hay que adaptarse. Sabes que un día todo pasa. Eso intento transmitir a mi hija María, que hoy es la directora general de la marca.

¿Cómo ha cambiado el diseño español en estos 40 años?

Ha madurado y se ha convertido en una bandera. Nos pueden catalogar, como a otros países, porque tenemos identidad y existe tejido empresarial. Barcelona fue un referente creativo en los años 80 y 90 del siglo XX.

Después de aquellos años de gloria, ¿cómo ve la Barcelona actual?

Desgastada. Entonces todo era nuevo; había creatividad e ilusión por crear una ciudad diferente. Ahora la veo como si necesitara reformas, cada vez es más difícil vivir allí, pero confío en que pasará el boom del turismo, que tendrá que gestionarse de una manera más eficiente.

Muchas de sus colecciones son fruto de colaboraciones con artistas y diseñadores. ¿Cómo es ese diálogo creativo?

Fue una de las buenas ideas que tuvimos. Yo tenía un estilo y se trataba de ampliar el proyecto hacia algo más colaborativo. Creo que fui la primera en hacer alfombras diferentes. El diseño gráfico en los 80-90 fue un boom y hay que agradecérselo mucho a nombres como Mariscal, Peret... Nos abrió el nivel internacional y nos enriqueció.

Dice un proverbio árabe que una alfombra es un hogar en el desierto. ¿Lo cree así?

Totalmente. Compré una en Argelia. Recorrimos el desierto y por la noche la extendíamos sobre la arena, nos poníamos ropa de invierno y mientras cenábamos los tuareg nos explicaban sus historias. Una alfombra da alegría y confort, y hay algo infantil en eso de descalzarse y revolcarse sobre ella.

Una vez alfombró la plaza de la Virreina de Barcelona.

Fue para celebrar los 25 años de la empresa. Estábamos en plena crisis y no quise hacer una fiesta. Y se me ocurrió alfombrar la plaza. Tuvimos repercusión en la prensa, y debo decir que la prensa me ha enseñado mucho, me ha obligado a buscar respuestas y a cuestionarme los porqués.

Parece que se ha retirado de la primera línea.

Ahora estoy cómoda, como si cerrara una etapa. Soy consciente de que me he identificado tanto con la marca que a veces no he tenido vida. He creado una barrera para no estar encima de todo. Empiezo a resolver ese conflicto, porque la marca no soy yo. Es algo más. El cuerpo va dando señales y empiezo a soltar. A veces me arrepiento de haber puesto mi nombre a la empresa.

¿Algún día se ve completamente alejada?

Noticias relacionadas

Eso espero. Una vez me invitaron a la fiesta que hacía Giorgio Armani en su palacio italiano. Él lo supervisaba y lo cuestionaba todo, y yo no quiero verme así a los 90 años.