Presupuesto de 135.000 euros
La ACA licita la redacción del proyecto constructivo para mejorar los elementos de desagüe de la presa de Foix
La actuación forma parte de los compromisos asumidos por el organismo a raíz de los efectos de la dana de 2025
Antiguo, con lodo y bajo el foco: Catalunya aborda la puesta al día del pantano de Foix
Cubelles reinventa las visitas guiadas en torno al Foix para "crear conciencia" sobre la gestión del río después de la dana
La Agència Catalana del Agua (ACA) ha sacado a licitación la redacción del proyecto constructivo para mejorar los desagües de fondo de la presa de Foix, en el Alt Penedès. El presupuesto para llevar a cabo este contrato es de cerca de 135.000 euros y se pueden presentar ofertas hasta el 6 de marzo.
La consellera de Territori, Vivenda i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacado que "este es uno de los compromisos asumidos por la ACA a raíz de los efectos de la dana de julio de 2025, para mejorar la gestión del agua de la presa". Además de las actuaciones previstas, desde el verano del año pasado ya se aplica un protocolo para dejar un mayor resguardo para asumir el agua que llega desde la cabecera y reducir así los riesgos de inundación.
La presa de Foix dispone, en la cota 75, de dos conductos de más de 26 metros de longitud donde se ubican los desagües de fondo. Las válvulas que cierran estos conductos están inoperativas desde 1940 y se estima que hay más de 16 metros de sedimentos tras el paramento de aguas arriba, por encima de la captación de estos desagües de fondo.
El proyecto deberá definir las medidas para intentar aprovechar este elemento como una herramienta adicional para liberar agua, con actuaciones que minimicen el dragado necesario en el embalse, al tratarse de un espacio que pertenece a la Red Natura 2000.
Además de determinar las posibles actuaciones, el proyecto deberá definir la sustitución total de las cuatro válvulas que hay en las cámaras de maniobra, para hacer posible que la presa tenga más versatilidad a la hora de liberar agua.
