Huelga de médicos, hoy en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya y resto de España

Los médicos están convocados por seis sindicatos a una nueva huelga contra la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que ha comenzado este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio. Este miércoles, los facultativos encaran su tercera jornada de huelga. En Catalunya, el paro se ha realizado el lunes y los médicos volverán a la huelga el viernes.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las movilizaciones en el sector médico.

Madrid cifra en 900.000 euros el impacto el primer día de huelga médica, con el 19% de operaciones suspendidas La Comunidad de Madrid ha cifrado en 900.000 euros el impacto de la primera jornada de huelga médica estatal para reclamar un Estatuto Marco en la Sanidad madrileña, donde hubo que suspender el 19% de las operaciones programadas. Según el balance facilitado por la Consejería de Sanidad, el paro de este lunes de los médicos y facultativos madrileños obligó a suspender 7.377 consultas externas en hospitales, 472 intervenciones quirúrgicas y de 1.021 pruebas diagnósticas, el 15% de las programadas. Además, en Atención Primaria fueron 4.540 usuarios los que no pudieron ser atendidos en consulta en esta primera de las cinco jornadas de huelga convocadas en la región para esta semana.

La Junta de Castilla y León cifra en un 20% el seguimiento de la huelga de médicos El 20% de los médicos de Castilla y León ha secundado la huelga, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 26 % en Atención Hospitalaria (1.164 profesionales en huelga) y del 10 % en Atención Primaria (237 en huelga). En concreto, han secundado la huelga un total de 1.401 facultativos de los 6.963 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido: Ávila 6,9 %, 29 médicos en huelga; Burgos 28,2 %, 228 en huelga; León 29,1 %, 364; Palencia 19,1 %, 75 médicos; Salamanca 16,6 %, 219 facultativos; Segovia 16,2 %, 69; Soria 29,4 %, 63; Valladolid 17,5 %, 310 médicos; y Zamora 11,8%, con 44 médicos en huelga.

Sube la participación de los médicos en la segunda jornada de huelga en Andalucía, con un seguimiento del 25,12% El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha cifrado el seguimiento de la segunda jornada de huelga -en el turno de mañana- en un 25,12% frente al 24,74% de este lunes. Por provincias, el seguimiento ha sido en Almería, del 24,44%; en Córdoba, del 17,49%; en Granada, del 21,06%; en Huelva, del 31,73%; en Jaén, del 15,71%; en Málaga, del 25,57% y en Sevilla, del 30,43%, según los datos facilitados por la Junta a Europa Press.

El sindicato médico de Castilla-La Mancha avisa de que aumentarán las protestas si no hay avances El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha cifrado en un 75% el seguimiento de la huelga de profesionales médicos y facultativos en el territorio autonómico desde este lunes y ha advertido a la Consejería de Sanidad del Gobierno regional del aumento de las protestas de cara a los próximos meses si no se atienden sus reivindicaciones para la región. Así lo han dado a conocer este martes, en rueda de prensa, el presidente del Sindicato Médico en Castilla-La Mancha, Jorge Curiel, y el secretario general de CESM, Óscar Quintana. Según ha detallado Quintana, y recoge Europa Press, el sindicato cifra el seguimiento en la comunidad "en torno a un 75%" entre los médicos y facultativos "que pueden hacer huelga".

Los médicos de Madrid se concentran frente al Hospital La Princesa para reclamar un Estatuto Propio Convocados por el sindicato AMYTS, los médicos madrileños se han concentrado este martes frente al Hospital de La Princesa para reclamar un Estatuto Propio. "Llegar a una huelga médica es siempre un fracaso, pero esto es un movimiento que viene de abajo. Los compañeros están hartos de hacer jornadas interminables y dejarse la salud. Seguimos discriminados respecto al resto de categorías", ha señalado en la movilización Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS. Momento de la concentración frente a La Princesa / AMYTS Para Hernández es "completamente necesario que una profesión tan compleja como la de médicos, se trate de una forma específica. Por eso pedimos una mesa de negociación propia, tanto a nivel autonómico como estatal", ha señalado Hernández.

El movimiento Sanidad Pública Segura supera las 70.000 firmas contra el nuevo Estatuto Marco En menos de diez días, el movimiento Sanidad Pública Segura ha superado las 70.000 firmas contra el nuevo Estatuto Marco. Lo impulsa Tamara Contreras, médica intensivista, y están defendiendo algo muy concreto: un Estatuto propio del Médico y el fin de situaciones que consideran insostenibles, como las guardias de 24 horas sin límites reales de descanso. Más allá del pulso sindical, lo relevante, apuntan, es que se está viendo una movilización profesional "muy rápida y transversal", con un discurso que está calando: "sin médicos no hay sanidad". "El volumen de apoyos en tan poco tiempo refleja un malestar estructural que va más allá de esta negociación concreta", apuntan desde este movimiento.

Beatriz Pérez El seguimiento de la huelga en Catalunya esta tarde ha sido del 5,5%, según Salut El seguimiento de la huelga en Catalunya esta tarde ha sido del 5,5%, según Salut, y del 6,5% por la mañana.

El Gobierno foral cifra en un 1,58% el seguimiento de la huelga de los facultativos en Navarra El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha cifrado en un 1,58% el seguimiento de la huelga de los facultativos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. En concreto, según han indicado desde el departamento, del total de facultativos del turno de mañana del SNS 31 han realizado huelga, el 1,58%. En el turno de tarde, nadie ha secundado el paro.

El SES cifra en un 18,77% el seguimiento de la huelga de médicos en Extremadura El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha cifrado en un 18,77 por ciento el seguimiento de la huelga de médicos este lunes, 16 de febrero. Por provincias, el seguimiento ha sido de un 17,75% en Badajoz y un 20,47% en Cáceres, señalan fuentes del SES consultadas por Europa Press. Desde el Ejecutivo regional no ofrecen cifras sobre consultas o intervenciones canceladas debido a la huelga, y emplazan al próximo lunes para ofrecer un balance completo de la huelga, que se prolonga hasta el próximo viernes.