La FP dual urge mayor implicación de las empresas: solo el 0,3% de las compañías participa en los ciclos

La Formación Profesional dual -que combina formación en el aula y en la empresa- ha crecido notablemente en España. Entre los cursos 2017 y 2022, duplicó su alumnado (+124%). Sin embargo, los estudiantes de esta modalidad siguen siendo muy pocos y solo representan el 4,4% del total. Que esta formación despegue definitivamente pasa, entre otras cosas, por la mayor implicación del sector empresarial. Actualmente, solo el 0,3% de las firmas participa en la FP dual.

Estos son algunos de los datos incluidos en un estudio sobre los retos y la evolución en España de las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) realizado por DigitalES (asociación que reúne a las empresas de telecomunicaciones, tecnología e innovación digital) y Edelvives (grupo editorial especializado en educación). El informe dedica un capítulo específico a la FP y destaca que los ciclos mejor pagados son los de técnico superior en Química Industrial y Fabricación de Productos Farmacéuticos, técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y técnico superior en Mecatrónica Industrial. El sueldo medio en estas áreas ronda los 25.000 euros anuales.

Ventajas de la FP dual

La FP dual existe desde 2013. Pero ha sido en los últimos años cuando se ha disparado. La actual ley, aprobada en 2022, convierte toda la FP en dual, un sistema que ofrece a los estudiantes una formación ajustada a las necesidades de las empresas, con prácticas remuneradas y rápida inserción laboral. Durante su primer año de inserción laboral tras terminar los estudios, los graduados en FP dual trabajan más días al año y, en consecuencia, ganan hasta un 28% más que los de FP tradicional, según el estudio 'El impacto de la FP dual en la inserción laboral en Catalunya', elaborado por el Observatorio Social de la Fundación ‘la Caixa’.

El informe de DigitalES confirma que el 70% de los graduados en FP dual trabaja en su sector, y tres de cada cuatro empleos son a tiempo completo. Sin embargo, solo el 0,3% de las empresas participan en la FP dual, así que es imprescindible involucrar a micro pymes y pymes, que suponen la inmensa mayoría del tejido empresarial español. El informe resalta que más de la mitad de las compañías, especialmente las pequeñas, no conocen el sistema.

El desconocimiento empresarial no es un hecho aislado. Tampoco la sociedad termina de saber bien en qué consiste la FP dual. El último barómetro de CaixaBank Dualiza, presentado a finales de enero, alerta de que solo la conoce bien el 11% de los encuestados (1.523 personas entre los 16 y los 65 años o más residentes en las 17 autonomías y con todo tipo de nivel de estudios: desde la ESO como máximo hasta FP, universidad y posgrados). El 45% no la conoce y el resto tiene una idea muy superficial.

El ejemplo de Suez

El informe de DigitalES subraya que existen numerosos casos de “colaboración exitosa” entre los centros de FP y las empresas y pone como ejemplo Suez Spain, empresa dedicada a la gestión del agua. Al detectar, junto con otras firmas del sector, la necesidad de cualificaciones específicas no cubiertas por los títulos de FP, colaboraron con los responsables de Educació de la Generalitat para desarrollar el título de grado medio de Redes, Instalaciones y Estaciones de Tratamiento de Agua, impartido en modalidad dual desde 2014.

La FP mejora la empleabilidad e, incluso, supera a la universidad en inserción laboral en muchos perfiles técnicos. Es una formación que “permite actualizar competencias y adaptarse a los cambios del mercado”. El informe asegura que de aquí a 2035, cerca de 900.000 empleos podrán ser cubiertos por titulados de FP. “Esto subraya la necesidad de seguir alineando la oferta formativa con estas necesidades laborales”, destacan los técnicos de DigitalES. Aunque el número de alumnos ha crecido, sigue siendo bajo para “un mercado laboral con una demanda creciente de perfiles técnicos cualificados”: a finales de 2022, hubo 145.000 puestos vacantes sin cubrir. El estudio también revela que entre el 5% y el 7% de los titulados en FP busca oportunidades en el extranjero, especialmente en Europa. Alemania y Holanda destacan por sus sistemas, similares al español. Bélgica busca perfiles técnicos, lo que atrae a titulados de grado medio y superior.

Además de consolidar la FP dual, el informe pide integrar de forma transversal la digitalización y la sostenibilidad en la oferta formativa, potenciando el uso de la inteligencia artificial y las competencias digitales avanzadas. También reclama facilitar la incorporación de profesionales del sector productivo a la docencia, como vía para acercar la formación a la realidad del mercado laboral.