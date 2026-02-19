Materias básicas
Crisis educativa: Inspectores externos evalúan cómo enseñan matemáticas y lengua en más de 200 escuelas catalanas
El Departament d'Educació i FP ha informado de que este curso han participado en este programa 229 centros, 114 de ellos en el primer trimestre y 115, en el segundo
La selección de escuelas ha priorizado aquellas en las que el equipo directivo no se encuentre en su primer mandato
Luis José Rodríguez Muñiz, catedrático de didáctica de las Matemáticas: "No podemos seguir enseñando Matemáticas como en 1940"
Los sindicatos de educación rechazan la subida salarial del Govern y mantienen cinco huelgas para la semana del 16 de marzo
Más de 200 centros educativos de Cataluny han participado este curso en un programa que cuenta con una intervención de inspectores externos para valorar las competencias lingüísticas y matemáticas del alumnado, lo que se añade a una autoevaluación que hace cada escuela.
El programa de evaluación integrada para la mejora (AVIM) es un modelo que combina la evaluación interna del centro (o autoevaluación) con una evaluación externa por parte de la Inspección de Educación focalizada en los ámbitos lingüístico y matemático, con el objetivo de mejorar los resultados académicos.
El Departamento de Educación ha informado de que este curso han participado en este programa 229 centros, 114 de ellos en el primer trimestre y 115, en el segundo.
La selección de escuelas ha priorizado aquellas en las que el equipo directivo no se encuentre en su primer mandato.
Autoevaluación
Los centros seleccionados llevan a cabo una autoevaluación, que cuenta con la implicación del profesorado, la participación de la comunidad escolar y el asesoramiento técnico de la Inspección de Educación.
Las valoraciones que se obtienen de la autoevaluación aportan una visión global de la situación del centro, a partir de la cual se identifican los puntos fuertes y los mejorables, para orientar la toma de decisiones para la mejora.
Además, tienen una evaluación externa de la Inspección de Educación, que se centra en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las competencias en matemáticas y en comunicación lingüística.
Entrevistas con el profesorado
La actuación la lleva a cabo un equipo de dos inspectores externos al centro, mediante observaciones en el aula, entrevistas con el profesorado y el alumnado, y el análisis de producciones de los estudiantes.
Los resultados que se recogen de ambos procesos se unifican en un informe de evaluación, que elaboran los inspectores externos evaluadores a partir de las conclusiones obtenidas en las sesiones de contraste con la comisión de evaluación formada por docentes del centro.
Las valoraciones y propuestas del informe se ponen en conocimiento de la comunidad escolar a través del claustro y el consejo escolar. Posteriormente, el equipo directivo debe incorporar las propuestas de mejora en su planificación y toma de decisiones, siempre persiguiendo el objetivo de mejorar los resultados educativos.
