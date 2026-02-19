Los bomberos atienden una veintena de avisos relacionados con el viento entre las siete y las nueve de la mañana

Catalunya ha amanecido este jueves con un nuevo episodio de fuertes vientos. Los Bombers de la Generalitat ya han atendido a una veintena de avisos relacionados con este temporal desde las siete de la mañana hasta las nueve. La mayor parte de los incidentes se han registrado a los alrededores de Barcelona, con 9 en la región Metropolitana Sud y 7 en la Metropolitana Nord. También han habido actuaciones en otras zonas del territorio, con 3 en Tarragona y una en Lleida.

También se ha tenido trabajo desde los servicios públicos de emergencias, el teléfono 112 ha recibido un total de 61 llamadas que han generado 57 expedientes vinculados con el temporal. Las comarcas más afectadas han sido el Barcelonès (72,13%), seguido del Maresme (6,56%) y el Baix Penedès (4,92%). Este último territorio es que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) el que va estar más expuesto a los vientos, con un riesgo alto de peligro de 4/6 durante la jornada.

Protecció Civil ha activado la fase de alerta del plan Ventcat y el Meteocat ha previst rachas de viento superiores a los 100 km/h en gran parte del territorio hasta el viernes. Pese a mantener el pronóstico, según su última actualización, el servicio de meteorología indica que durante la mañana no se han registrado ráfagas que generalmente superen los 80 kilómetros por hora.

El viento puede tener especial afectación en el Pirineo y Prepirineo y en la mitad sur de Catalunya. Afortunadamente, ninguno de los incidentes gestionados por los Bombers ha estado de gravedad.