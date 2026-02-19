Temporal
Los bomberos atienden una veintena de avisos relacionados con el viento entre las siete y las nueve de la mañana
Protecció Civil ha activado de nuevo la fase de alerta Ventcat ante la previsión de rachas de viento superiores a los 100 km/h
Catalunya se adentra en una jornada marcada por la borrasca Pedro y rachas de hasta 125 km/h
Jordi Puig
Catalunya ha amanecido este jueves con un nuevo episodio de fuertes vientos. Los Bombers de la Generalitat ya han atendido a una veintena de avisos relacionados con este temporal desde las siete de la mañana hasta las nueve. La mayor parte de los incidentes se han registrado a los alrededores de Barcelona, con 9 en la región Metropolitana Sud y 7 en la Metropolitana Nord. También han habido actuaciones en otras zonas del territorio, con 3 en Tarragona y una en Lleida.
También se ha tenido trabajo desde los servicios públicos de emergencias, el teléfono 112 ha recibido un total de 61 llamadas que han generado 57 expedientes vinculados con el temporal. Las comarcas más afectadas han sido el Barcelonès (72,13%), seguido del Maresme (6,56%) y el Baix Penedès (4,92%). Este último territorio es que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) el que va estar más expuesto a los vientos, con un riesgo alto de peligro de 4/6 durante la jornada.
Protecció Civil ha activado la fase de alerta del plan Ventcat y el Meteocat ha previst rachas de viento superiores a los 100 km/h en gran parte del territorio hasta el viernes. Pese a mantener el pronóstico, según su última actualización, el servicio de meteorología indica que durante la mañana no se han registrado ráfagas que generalmente superen los 80 kilómetros por hora.
El viento puede tener especial afectación en el Pirineo y Prepirineo y en la mitad sur de Catalunya. Afortunadamente, ninguno de los incidentes gestionados por los Bombers ha estado de gravedad.
- MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
- La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas
- Los adolescentes de Manlleu quedaron inconscientes por la combustión lenta de un objeto inflamable y no pudieron escapar
- Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
- Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
- Solo una de cada 10 familias catalanas con derecho cobra la ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital
- El Govern ofrece un aumento de 1.500 euros anuales a los profesores catalanes tras la huelga del 11 de febrero
- Vall d'Hebron extirpa un tumor hepático inoperable 'del tamaño de una pelota de balonmano