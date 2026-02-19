La aFFaC publica una guía práctica para asesorar a las familias en la preinscripción escolar

La aFFaC presenta una guía práctica con motivo del inicio del período de preinscripción escolar, que tendrá lugar del 4 al 18 de marzo para los cursos de I3 y 1º de ESO. La guía, aseguran sus creadores, ofrece información clara y herramientas útiles para que todas las familias accedan a la educación pública con las máximas garantías de escolarización.

La entidad apunta que la preinscripción es un momento clave para determinar la planificación del próximo curso y alerta de que, en el contexto actual de reducción de líneas, las decisiones de las familias tienen un impacto directo en el mantenimiento de la oferta pública.

La entidad aconseja que las familias realicen una elección basada en la proximidad y las anima a visitar los centros públicos más cercanos a su domicilio durante las jornadas de puertas abiertas

En este sentido, la aFFaC anima a las familias a rellenar todas las opciones de la solicitud con centros públicos para evitar que los niños y niñas puedan ser derivados a centros concertados. Asimismo, defiende esta opción como una garantía "para hacer frente a los recortes y preservar todas las líneas públicas, y para evidenciar una planificación desequilibrada de la oferta: mientras en la red pública se programan menos plazas de las necesarias, la red privada concertada concentra mayor disponibilidad", aseguran.

Incertidumbre

Esta falta de plazas públicas -prosiguen en un comunicado hecho público por la federación este jueves- genera incertidumbre y hace que muchas familias, "por miedo a quedarse sin plaza, incorporen centros concertados entre las opciones de su solicitud, favoreciendo así un desplazamiento del alumnado hacia este sector", aseguran.

La aFFaC denuncia que, desde hace tiempo, "el Departament está anunciando un goteo de cierre de líneas públicas que pone de manifiesto una grave incoherencia en la planificación educativa: en los últimos cuatro cursos escolares (de 2021/22 a 2024/25), la red pública ha reducido la oferta de grupos en I3 un 16,9%, mientras que la red privada concertada lo ha hecho solo un 14,6%". En este contexto, la entidad defiende que la preinscripción se convierte en una herramienta decisiva para defender la escuela pública "como garantía de equidad y cohesión social".

Criterios de puntuación

La guía elaborada por la aFFaC incluye información práctica sobre el calendario, los criterios de puntuación, el funcionamiento de las listas de espera y recomendaciones para realizar una elección informada.

Como cada año, durante el período de preinscripción y matrícula, la entidad también pone a disposición un servicio gratuito de asesoramiento jurídico y acompañamiento para todas las familias que inician una nueva etapa educativa.

El Departament presentará este viernes su planificación para el curso 26-27.