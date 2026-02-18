Trànsit establece restricciones para circular en Tarragona por rachas de 120 km/h de viento

Entre las 7 y las 19 horas de este jueves el Servei Català de Trànsit establece restricciones para circular por parte de la red viaria catalana ante un nuevo episodio de viento muy intenso, que afectará a partir de mañana a varios puntos del sur de Catalunya, con rachas que se esperan que superen los 120 km/h.

Ante el riesgo de este fuerte viento, los vehículos pesados de más de 7,5 toneladas que circulen por las vías de alta capacidad de la demarcación de Tarragona, como la AP-7, tienen la obligación de circular por el carril derecho, además de que no podrán adelantar y deber ir a una velocidad máxima de 80 km/h

Además Trànsit establece una restricción de circulación por la AP‑7 entre Cambrils y Amposta en ambos sentidos que afectará a todos los vehículos pesados de más de 7,5 toneladas y se establecen como rutas alternativas recomendadas la A-7 y la N-340.