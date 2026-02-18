La Taula del Tercer Sector exige 100 millones de euros para abordar el sinhogarismo en los Presupuestos de la Generalitat

La Taula del Tercer Sector ha exigido al Govern y a los partidos que aprueben unos nuevos presupuestos para 2026. Al día siguiente de que el Executiu de Salvador Illa presentara su primer informe social, el presidente de la Taula, Xavier Trabado, ha atendido a los medios para valorar positivamente el trabajo. Aun así, también ha advertido de que hacen falta acciones concretas para afrontar los retos que plantea el propio informe.

Así, la Taula del Tercer Sector ha reclamado que las nuevas cuentas contemplen 100 millones de euros para abordar el sinhogarismo y que se incremente un 6% el índice de referencia de las prestaciones sociales. Trabado también ha pedido que la partida destinada a políticas transversales de infancia pase del 1,5% al 2,5% —la media europea—, lo que supondría una inversión de 2.600 millones de euros.

Valoración del primer informe social

La Taula del Tercer Sector considera “positivo” el informe porque está “bien explicado” y concreta la realidad social desde diversas perspectivas. Sin embargo, Trabado ha advertido de que los datos también refuerzan la idea de que la prosperidad compartida no llega a todo el mundo. En este sentido, la Taula ha puesto sobre la mesa cinco medidas que exige que se incluyan en los presupuestos que el Govern ya está negociando con los partidos.

Lucha contra el sinhogarismo

El presidente de la Taula ha solicitado al ejecutivo y a los partidos que aprueben unos presupuestos “más sociales”, y ha defendido que existe margen suficiente para que así sea. Una de las grandes apuestas de la entidad es la lucha contra el sinhogarismo. La Taula ha pedido 100 millones de euros para que en todos los municipios de más de 20.000 habitantes se lleven a cabo las “acciones oportunas” para abordar esta problemática.

Actualmente ya hay ayuntamientos con recursos, como el de Barcelona —que destina unos 50 millones de euros—, pero Trabado ha defendido que es necesario incrementar la cifra y, sobre todo, que más ayuntamientos asuman su responsabilidad en todo el territorio.

Salud mental y pobreza infantil

Por otro lado, Trabado ha reclamado que el índice de referencia de las prestaciones sociales aumente un 6%. También ha pedido un despliegue “efectivo” del Pacte nacional per la salut mental, con 45 millones de euros para implementarlo en todos los departamentos.

Asimismo, ha subrayado la importancia de aplicar la Estrategia para Luchar contra la Pobreza Infantil. El presidente de la Taula del Tercer Sector ha constatado que la estrategia ya está “definida”, pero que no se está desplegando. Por ello, ha solicitado que la partida vinculada a políticas transversales de infancia pase del 1,5% al 2,5%, lo que supondría una inversión de 2.600 millones de euros.

La Taula también ha reclamado aumentar las ayudas para garantizar el acceso a la vivienda.

La entidad que preside Trabado ya mantiene conversaciones tanto con el Govern como con ERC y Comuns para explorar la viabilidad de sus demandas.

“Fortalezas, debilidades y retos”

El documento Informe social de Catalunya 2025: Diagnòstic d’un país en transformació realiza una “radiografía” de la situación actual con las “fortalezas y debilidades”, tal y como apuntó Vidal. Por su parte, Illa vinculó los “retos” que plantea el estudio a la necesidad de lograr “una mejor financiación autonómica”.

El estudio detecta “una presión más elevada” del coste de la vida en las zonas urbanas, aunque también señala que en localidades “con rentas bajas, incluso con costes más moderados pueden implicar tasas de esfuerzo superiores al 100%, con una presión material mucho más intensa”, en referencia a comarcas de Ponent y el sur de Catalunya.

El informe también detalla que “una parte relevante” de la población “no puede sostener el gasto habitual y queda expuesta a cualquier shock”, como imprevistos. Según el análisis, esta situación puede derivar en endeudamiento, recorte del consumo esencial o deterioro material.

Nuevos presupuestos

La Taula del Tercer Sector ya alertó el 5 de febrero de que Catalunya necesita unos nuevos presupuestos para afrontar los agravios sociales. Entonces, Trabado advirtió de que la población en riesgo de pobreza o exclusión ha crecido ocho décimas y se sitúa en el 24,8% en 2025.

En este sentido, ya avisó de que la situación es más grave para la infancia y la población migrante, y reiteró que la Taula del Tercer Sector reclama al Govern unos presupuestos “muy sociales”.