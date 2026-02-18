Rodalies prepara una nueva 'app' de horarios a tiempo real

"Esperemos que este semestre se pueda presentar la nueva aplicación que nos permita ver una mejora en el cálculo de tiempo de los trenes". Con estas palabras, la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, ha avanzado esta mañana que el Departament de Territori prepara ya una nueva plataforma digital que, de una vez por todas, permita a los usuarios conocer a tiempo real tanto el tiempo de paso de los trenes que esperan como las incidencias que se produzcan en las vías.

López ha reconocido que el sistema de información de la red de Rodalies "tiene mucho margen de mejora" y que deben reforzarse elementos como las pantallas o la megafonía de las estaciones, algo en lo que "Renfe está trabajando y ya está en la fase final", ha asegurado. Eso sí, la directora general ha reconocido que el quid de la cuestión sigue estando en la necesidad de "una mejor coordinación entre los dos centros de control" del sistema ferroviario catalán. Es decir, entre el Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Adif, en la Estació de França, y el Centro de Gestión de Rodalies, en la estación del Clot. "Si no, la información no llegará", ha remachado López.

Hacia un pacto de país

El anuncio de López ha sido la única novedad palpable que se ha desprendido en la comisión de Territori i Habitatge de este miércoles en el Parlament. La sesión ha estado marcada por el llamamiento de la consellera Sílvia Paneque al resto de partidos a mirar "más allá de sus diferencias" para elaborar un gran pacto nacional que "marque el camino compartido" de Rodalies. Es una propuesta que ya puso sobre la mesa el pasado mes de enero el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, entonces president en funciones por la baja médica por osteomielitis púbica de Salvador Illa.

Durante su intervención, la consellera ha vuelto a admitir la "normalidad perversa" con la que ya funcionaba el sistema ferroviario catalán antes del accidente de Gelida y ha insistido en remarcar el "déficit acumulado de inversiones" de Rodalies. Paneque también ha sacado pecho de que el grado de ejecución de las inversiones se ha elevado hasta el 77% este último año, algo que, igualmente, ha reconocido que es insuficiente.

La consellera también ha querido reivindicar la necesidad de desplegar Rodalies.cat, la empresa mixta que supondrá el traspaso de Rodalies a la Generalitat y ha explicado que la primera línea que pasaría a manos del Govern sería la R1 y que ya se está estudiando como hacer lo propio con la R2Sud y la R3.

Quien se ha mostrado más duro con la oposición es el secretari de Transports i Mobilitat, Manel Nadal, que ha cargado contra los gobiernos de la década pasada por no actuar en favor de Rodalies y ha negado, tal como contemplan partidos como Junts, que un traspaso inmediato a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) sea posible. "Tenemos que formar a 1.000 maquinistas, pero no para echar a los que hay ahora, sino para que haya un relevo. Los formaremos con Renfe, y circularán por vías de Adif. No podemos prescindir totalmente de estas dos empresas", ha defendido.

Sin calendario

Por su parte, los diputados presentes en la comisión han reclamado, entre otras medidas, que la conselleria aporte calendarios tanto para la vuelta a la normalidad del servicio de Rodalies como de los plazos para poner en marcha el "gran pacto de país" reivindicado por Paneque. "Menos retórica y más calendario", ha exhortado el diputado de los Comuns, Lluís Mijoler. "¿Cuándo se resolverá esta situación a corto plazo?", ha preguntado la diputada del PPC, Àngels Esteller.

La diputada de ERC Lluïsa Llop, por otra parte, ha pedido que el Govern se plantee ante Renfe y Adif y ha lamentado que el ministro de Transportes, Óscar Puentes, no haya pisado Catalunya desde el estallido de la crisis. Más dura se ha mostrado la diputada de Junts, Judith Torojo, que más allá de defender la viabilidad jurídica de rescindir los contratos con ambas empresas estatales, ha pedido a la consellera que dimita. "¿Piensa cumplir lo que ha votado el Parlament? ¿Respetarán la reprobación por segunda vez?", ha espetado Toronjo.