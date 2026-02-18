Muere un excursionista cuando hacía una ruta de escalada en el Pedraforca

Un excursionista murió este martes en el macizo del Pedraforca, según ha podido confirmar Regió7. La víctima, un hombre, había salido por la tarde a realizar una actividad por el entorno del macizo cuando sufrió un accidente que le costó la vida.

El excursionista, que realizaba una ruta de escalada en la montaña, fue localizado sin vida esta madrugada en la zona de la Canal Roja. A las 21.34 horas de anoche, se alertó a los Bomberos de la Generalitat de que no podían contactar con un excursionista, que había salido por la tarde a escalar en la vertiente norte del Pedraforca.

Dispositivo de búsqueda

Se activó un dispositivo de búsqueda con una veintena de efectivos y diez dotaciones, entre las cuales efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de la Seu d’Urgell y de Cerdanyola del Vallès; el Grupo Canino de Búsqueda (GRCR) con dos guías y perros de venteo y rastreo; el equipo de drones de la unidad de Medios Aéreos; y la Unidad de Mando Media (UCM), que desplegó un centro de mando desde el que los Bomberos coordinaron la búsqueda.

Desde el refugio Lluís Estasen, el guarda confirmó que el vehículo del excursionista estaba estacionado en el aparcamiento del Mirador de Gresolet sin nadie en el interior y, de acuerdo con la información facilitada por los alertantes, se inició la búsqueda hacia la base de la Canal Roja.

Unidad de investigación de Berga

Durante la subida, pasada la una de la madrugada, un equipo de los GRAE intuyó una huella en la nieve que tomaron como referencia como posible itinerario. Rápidamente se localizó y se siguió una traza que ascendía por un canal directo hacia la vertiente norte del Pedraforca y, poco después, se encontraron distintos accesorios de montaña. Finalmente, se localizó el cuerpo del excursionista, precipitado, con signos incompatibles con la vida.

Los efectivos de los Bomberos señalizaron la zona, que quedó custodiada durante toda la noche por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de los Mossos d’Esquadra. Esta mañana se desplazará el helicóptero con efectivos de la Unidad de Intervención de Montaña (UIM) para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo del fallecido. La Unidad de Investigación de Berga se ha hecho cargo del caso. En el operativo de búsqueda participaron cinco dotaciones de los Mossos d’Esquadra.

Noticias relacionadas

Por parte del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazó una unidad y se activó el equipo de psicólogos.