La ministra de Sanidad aprueba dar incentivos a los CAP para reducir las bajas pero subraya que el "problema son las listas de espera"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha valorado de forma positiva, este miércoles en 'El Matí de Catalunya Ràdio', la propuesta del Departament de Salut de dar inventivos económicos a los Centres d'Atenció Primària (CAP) para reducir la duración de las bajas médicas.

La ministra ha argumentado que esta medida debe aplicarse para afrontar lo que identifica como el auténtico problema en la salud pública: las extensas listas de espera. García contextualiza así la utilidad de esta posible reforma: "La lista de espera no se baja incentivando, se baja poniendo más cartera de servicios: más pruebas diagnósticas, regulando las horas de quirófano...". También matiza que esta herramienta no debe usarse para "viciar" el sistema porque considera que "la baja es un acto médico puro" que no se debe manipular.

Rechazo a las guardias de 24 horas

Uno de los principales motivos de la huelga de médicos en Catalunya ha sido las quejas del personal sobre las guardias de 24 horas. La ministra de Sanidad entiende el malestar y comunica que se sigue trabajando para superar lo que han sido "dos décadas de maltrato a los profesionales" tras tantos recortes aplicados durante los gobiernos del Partido Popular. "Sé que son lesivas y por eso hemos acordado con los sindicatos más representativos establecer un máximo de dos turnos, con un máximo de 17 horas" añade Mónica García, que también remarca que este pacto lleva gestándose más de tres años.

Pese a reconocer el desgaste del sistema sanitario público a los recortes previos a la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la pandemia y el envejecimiento de la sociedad, García cree que España dispone de un servicio "muy robusto" y del que nos podemos sentir "orgullosos".