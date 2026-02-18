Medida polémica de Salut
La ministra de Sanidad aprueba dar incentivos a los CAP para reducir las bajas pero subraya que el "problema son las listas de espera"
El Govern defiende que el plan de incentivos a los CAP "mejorará" el diagnóstico para gestionar las bajas y no contempla retirarlo
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha valorado de forma positiva, este miércoles en 'El Matí de Catalunya Ràdio', la propuesta del Departament de Salut de dar inventivos económicos a los Centres d'Atenció Primària (CAP) para reducir la duración de las bajas médicas.
La ministra ha argumentado que esta medida debe aplicarse para afrontar lo que identifica como el auténtico problema en la salud pública: las extensas listas de espera. García contextualiza así la utilidad de esta posible reforma: "La lista de espera no se baja incentivando, se baja poniendo más cartera de servicios: más pruebas diagnósticas, regulando las horas de quirófano...". También matiza que esta herramienta no debe usarse para "viciar" el sistema porque considera que "la baja es un acto médico puro" que no se debe manipular.
Rechazo a las guardias de 24 horas
Uno de los principales motivos de la huelga de médicos en Catalunya ha sido las quejas del personal sobre las guardias de 24 horas. La ministra de Sanidad entiende el malestar y comunica que se sigue trabajando para superar lo que han sido "dos décadas de maltrato a los profesionales" tras tantos recortes aplicados durante los gobiernos del Partido Popular. "Sé que son lesivas y por eso hemos acordado con los sindicatos más representativos establecer un máximo de dos turnos, con un máximo de 17 horas" añade Mónica García, que también remarca que este pacto lleva gestándose más de tres años.
Pese a reconocer el desgaste del sistema sanitario público a los recortes previos a la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la pandemia y el envejecimiento de la sociedad, García cree que España dispone de un servicio "muy robusto" y del que nos podemos sentir "orgullosos".
- Desactivada la alerta por la presencia de un dron en el aeropuerto de Barcelona
- Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- ¿Tus hijos no paran de decir 'six seven'? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet
- Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
- Casi cuatro millones de catalanes no llegan a fin de mes: uno de cada tres no podría asumir gastos imprevistos de 900 euros
- Las enfermeras, 'indignadas' ante el auto que les impide prescribir fármacos contra las infecciones urinarias
- Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que retrata la película 'La fiera': 'Volar juntos era lo más parecido a estar en el paraíso, mirar a los lados y ver a tus mejores amigos
- José Carlos Bouso: 'Los psicodélicos son una esperanza real pero son una burbuja que va a estallar