Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ProfesoresAlerta vientoLuzAyudas alquilerSkimoBad BunnyFeminicidiosTarifas AenaIncendio ManlleuJubilaciónMulta baliza V-16ViviendaPlanta del dineroJabalíes
instagramlinkedin

Medida polémica de Salut

La ministra de Sanidad aprueba dar incentivos a los CAP para reducir las bajas pero subraya que el "problema son las listas de espera"

El Govern defiende que el plan de incentivos a los CAP "mejorará" el diagnóstico para gestionar las bajas y no contempla retirarlo

La ministra de Sanidad, Mónica García

La ministra de Sanidad, Mónica García / Gabriel Luengas - Europa Press / Europa Press

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha valorado de forma positiva, este miércoles en 'El Matí de Catalunya Ràdio', la propuesta del Departament de Salut de dar inventivos económicos a los Centres d'Atenció Primària (CAP) para reducir la duración de las bajas médicas.

La ministra ha argumentado que esta medida debe aplicarse para afrontar lo que identifica como el auténtico problema en la salud pública: las extensas listas de espera. García contextualiza así la utilidad de esta posible reforma: "La lista de espera no se baja incentivando, se baja poniendo más cartera de servicios: más pruebas diagnósticas, regulando las horas de quirófano...". También matiza que esta herramienta no debe usarse para "viciar" el sistema porque considera que "la baja es un acto médico puro" que no se debe manipular.

Rechazo a las guardias de 24 horas

Uno de los principales motivos de la huelga de médicos en Catalunya ha sido las quejas del personal sobre las guardias de 24 horas. La ministra de Sanidad entiende el malestar y comunica que se sigue trabajando para superar lo que han sido "dos décadas de maltrato a los profesionales" tras tantos recortes aplicados durante los gobiernos del Partido Popular. "Sé que son lesivas y por eso hemos acordado con los sindicatos más representativos establecer un máximo de dos turnos, con un máximo de 17 horas" añade Mónica García, que también remarca que este pacto lleva gestándose más de tres años.

Noticias relacionadas y más

Pese a reconocer el desgaste del sistema sanitario público a los recortes previos a la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la pandemia y el envejecimiento de la sociedad, García cree que España dispone de un servicio "muy robusto" y del que nos podemos sentir "orgullosos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desactivada la alerta por la presencia de un dron en el aeropuerto de Barcelona
  2. Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
  3. ¿Tus hijos no paran de decir 'six seven'? Este es el origen y significado del meme viral que ha roto internet
  4. Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
  5. Casi cuatro millones de catalanes no llegan a fin de mes: uno de cada tres no podría asumir gastos imprevistos de 900 euros
  6. Las enfermeras, 'indignadas' ante el auto que les impide prescribir fármacos contra las infecciones urinarias
  7. Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que retrata la película 'La fiera': 'Volar juntos era lo más parecido a estar en el paraíso, mirar a los lados y ver a tus mejores amigos
  8. José Carlos Bouso: 'Los psicodélicos son una esperanza real pero son una burbuja que va a estallar

Trànsit establece restricciones para circular en Tarragona por rachas de 120 km/h de viento

Trànsit establece restricciones para circular en Tarragona por rachas de 120 km/h de viento

La ministra de Sanidad aprueba dar incentivos a los CAP para reducir las bajas pero subraya que el "problema son las listas de espera"

La ministra de Sanidad aprueba dar incentivos a los CAP para reducir las bajas pero subraya que el "problema son las listas de espera"

El Govern ofrece un aumento de 1.500 euros anuales a los profesores catalanes tras la huelga del 11 de febrero

El Govern ofrece un aumento de 1.500 euros anuales a los profesores catalanes tras la huelga del 11 de febrero

Paneque considera "necesario del todo" el refuerzo de Territori para "acelerar" el traspaso de Rodalies

Paneque considera "necesario del todo" el refuerzo de Territori para "acelerar" el traspaso de Rodalies

La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas

La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas

El Supremo propone al Gobierno reformar el delito de abandono para proteger a personas con una grave discapacidad física

El Supremo propone al Gobierno reformar el delito de abandono para proteger a personas con una grave discapacidad física

Detenido por lanzar piedras contra un autobús de TMB y a alumnos de un colegio de Montjuïc

Detenido por lanzar piedras contra un autobús de TMB y a alumnos de un colegio de Montjuïc

Las vocaciones científicas siguen sin despegar en España: solo el 19% de los matriculados en la universidad estudian un grado STEM

Las vocaciones científicas siguen sin despegar en España: solo el 19% de los matriculados en la universidad estudian un grado STEM