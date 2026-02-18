Los Mossos investigan si el trastero incendiado de Manlleu era un punto de encuentro de menores de la zona

Unas 48 horas después de la tragedia del número 66 de la calle Montseny de Manlleu todavía hay muchos interrogantes abiertos. Los Mossos d'Esquadra siguen investigando tanto las causas del incendio como las razones que llevaron a los cinco menores fallecidos a reunirse en este trastero pese a que ninguno residía en el edificio. Los agentes de la unidad científica están pendientes de confirmar las primeras hipótesis sobre el origen de las llamas: un cigarrillo o un mechero que prendió un objeto muy inflamable, como un cojín, mantas o un colchón y de ahí al resto del trastero que estaba lleno de muebles, telas y bolsas. Sin embargo, la combustión generó mucho más humo que fuego y por eso los menores quedaron intoxicados.

Por otro lado, los agentes también indagan el entorno de las víctimas pasa saber desde cuándo tenían este trastero como punto de reunión. Por eso han preguntado tanto a familias como amigos de los menores para conocer las veces que iban, si era por la noche cada día o los fines de semana y si se colaban para consumir algún tipo de sustancia, como dijeron algunas personas cercanas a los fallecidos, pese a que no había ni ventilación ni electricidad en este lugar.

Además, los agentes pretenden saber si estos trasteros, que están en una zona próxima al instituto al que iban cuatro de los cinco menores fallecidos, se llenaban habitualmente de menores como punto de encuentro, pese a que los vecinos del edificio no han denunciado molestias. En este sentido, algunos residentes añadieron que el bloque tiene más de 40 pisos, algunos de ellos ocupados, por lo que hay mucho paso de personas y que desconocen si los menores que se cruzaban iban a casa de algún conocido.

Por lo que han contado amigos de las víctimas, en estos trasteros se reunían jóvenes para pasar las tardes aprovechando que la puerta del edificio está rota y podrían acceder hasta el ático. Los vecinos relataron que meses atrás sufrieron robos en este desván por lo que casi no dejan objetos de valor. Pese a esta investigación, los Mossos sostienen que la muerte fue accidental.

Horas después de la tragedia, el Ayuntamiento de Manlleu indicó que no tenía constancia de que estos trasteros se utilizaran como punto de reunión por parte de grupos de menores, ni sobre un posible uso inadecuado. También señalaron que, en caso de haber tenido conocimiento, se habrían tomado medidas. Los servicios técnicos municipales comprobaron que no había daños estructurales en el edificio y los vecinos ya han vuelto a casa.

Escapar del fuego

Los bomberos encontraron los cuerpos de los cinco menores que fallecieron en Manlleu el pasado lunes por la noche fuera del trastero en el que se inició el fuego. Estaban sin sentido entre un pasillo y otra zona de desvanes que hay en el ático del inmueble, según ha informado la Ser. Tras encontrar estos cuerpos, los bomberos junto con agentes de la policía local los bajaron a la calle para que fueran atendidos por los servicios sanitarios que se desplazaron después frente al número 66 de la calle Montseny, el lugar de la tragedia.

Sin embargo, las tareas de reanimación fueron infructuosas y los cinco menores, de 14, tres de 15 y otro de 17 años, fallecieron en el acto a consecuencia de la inhalación de humo. La investigación apunta que estaban en el trastero en el que se originó el fuego pero que se llenó todo de humo rápidamente, ya que no había ningún tipo de ventilación, y salieron buscando una salida.

Entre el humo denso y que no hay iluminación en el desván, los menores se despistaron por la zona y acabaron sucumbiendo por asfixia en otro punto del inicio del fuego. La buhardilla tiene 41 trasteros divididos en dos partes y separados por la escalera: el trastero que se quemó está a un lado y los cuerpos se encontraron al otro. Los bomberos remarcan que el humo se extendió por las dos últimas plantas del edificio y el ático, en el que están los trasteros.

Noticias relacionadas

Cuando llegaron los bomberos buena parte de las viviendas del inmueble estaban vacías, ya que los vecinos habían salido por su propio pie. Algunos bomberos alertaron a los residentes que quedaban mientras otros subieron a apagar las llamas al ático. No fue hasta un rato después, cuando inspeccionaron la zona de trasteros que no había ardido, que encontraron los cuerpos de las víctimas. El primero estaba con parada cardiorespiratoria y pese a que intentaron reanimarlo, ya era tarde. El resto estaban al fondo asfixiados tras inhalar humo.