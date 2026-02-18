Manlleu plantea mejoras en el edificio en el que murieron los cinco adolescentes en un incendio

El Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona) ha mostrado este miércoles a los vecinos del edificio de la calle Montseny, en el que el lunes murieron cinco menores al incendiarse uno de los trasteros de la azotea que usaban como punto de reunión, su predisposición a introducir mejoras en aspectos como la seguridad.

Representantes del consistorio se han reunido la tarde de este miércoles con un grupo de vecinos del bloque de pisos situado en el número 66 de la calle Montseny, donde el pasado lunes por la noche murieron en la azotea cinco menores al quedar inconscientes y asfixiarse debido al humo generado por un incendio accidental en uno de los trasteros.

En la reunión, según las fuentes, varios vecinos han insistido en la necesidad de que se cierre en todo momento la puerta del bloque, ya que los cinco jóvenes, que no vivían en ninguno de los inmuebles del número 66, podían acceder fácilmente a la azotea porque la puerta casi siempre estaba abierta.

En el encuentro con los vecinos, el Ayuntamiento ha mostrado su predisposición a consensuar mejoras en el edificio, en aspectos como la seguridad, entre otros, según las fuentes.

La estructura del bloque no quedó afectada por el incendio, según certificaron el arquitecto municipal y los Bomberos de la Generalitat.

Paralelamente, el alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, de Junts, tiene previsto reunirse el próximo viernes con la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en un encuentro que ya estaba previsto antes de la tragedia, para abordar varios puntos, entre otros reformas estructurales en algunos edificios de la población.

Causas del siniestro

Los Mossos sostienen que la muerte de los cinco menores de entre 14 y 17 años que quedaron inconscientes y se asfixiaron la noche del lunes por el humo fue accidental, aunque mantienen la investigación abierta para aclarar lo ocurrido.

Según han informado a EFE fuentes próximas al caso, los Mossos d'Esquadra trabajan con la principal hipótesis de que se trató de una muerte accidental, al incendiarse, posiblemente por un cigarrillo, el mobiliario que se almacenaba en el pequeño trastero, que los adolescentes usaban como punto de reunión en sus ratos libres, y llenar la zona de humo, lo que les atrapó fatalmente.

Las víctimas, de origen magrebí, son un chico de 14 años, tres de 16 y uno de 17 que murieron por asfixia debido al humo, que previamente les dejó aturdidos e inconscientes, lo que les impidió salvarse, según las fuentes.

La titular del juzgado número 2 de Manlleu (Barcelona) que lleva el caso, está pendiente de recibir los informes de los Mossos d'Esquadra y de los Bomberos, así como el resultado de la autopsia de los cadáveres, ya que hasta el momento únicamente se ha podido completar un primer informe preliminar sobre las causas de la muerte.

Noticias relacionadas

Varios vecinos de la zona aseguran que los cinco fallecidos -cuatro de ellos alumnos del Instituto Antoni Pous de Manlleu-, no eran vecinos de este inmueble, aunque podían subir al trastero que habían convertido en su punto de reunión porque la puerta estaba abierta.