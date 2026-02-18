José Cepas, amigo de Julio que ayudó en el rescate en Adamuz: "No somos héroes, yo hice lo que me salió del corazón"

José Cepas fue uno de los jóvenes que acudió al lugar del accidente. Un mes después asegura que no ha necesitado ayuda psicológica, que lo vivido le ha enseñado a ponerse en el lugar de los demás y le ha hecho madurar antes de tiempo.

-¿Cómo supo que había un accidente de tren cerca de Adamuz?

-Julio se enteró de que había pasado algo cerca del pueblo, no sabíamos si era verdad o mentira ni qué había ocurrido exactamente. Habíamos ido a pescar, fuimos al lugar y, cuando vimos lo que había sucedido, nos quedamos para ayudar. En el Iryo había menos heridos graves; muchos podían salir solos y los atendían las ambulancias, allí ayudamos menos, les dábamos el móvil para que llamaran a sus familias o les dejábamos chaquetas. En el otro tren sí pudimos ayudar a salir a más gente.

-¿Qué recuerda de ese momento?

-Imágenes muy duras, cosas que no ves muchas veces en la vida, cosas que hay gente que no ve nunca.

-¿Le siguen viniendo a la cabeza?

-No. Afortunadamente, para mí ya es pasado.

-¿Ha podido pasar página en un mes?

-Sí, hemos participado en muchos acontecimientos después, invitaciones y cosas bonitas que, quieras que no, te sacan un poco de lo vivido. Hemos estado en el Carnaval de Cádiz y nos llevamos una experiencia única, fue muy chulo.

-¿Qué le ha enseñado lo que vivió esa noche?

-Que hay que ponerse en el lugar de los otros y que si se presenta una cosa así, no puedes quedarte parado porque si fueras tú te gustaría que cualquier otra persona actuara como actuamos nosotros.

-¿Cuál ha sido la reacción de sus compañeros de clase?

-Tenían mucha curiosidad, me preguntaban qué había visto, lo que había vivido, cómo se me había ocurrido meterme allí para ayudar a la gente y yo no podía contar nada porque son imágenes que no les gustaría ver. Les explicaba que mi cuerpo reaccionó así pensando en la gente que estaba pasándolo tan mal.

-¿Por qué no lo vimos en la visita de los Reyes?

-Ese día estaba en clase y no pude asistir.

-¿Ha recibido atención psicológica?

-Fui una vez porque el Ayuntamiento puso psicólogos y me dijeron que estaba bien, que no necesitaba más atención.

-¿Cree que la experiencia que han vivido le ha cambiado de algún modo?

-Sí, te hace darte cuenta de que la vida puede cambiar de un momento a otro. Te hace madurar más rápido y a valorar más lo que tienes.

-¿Qué le dijeron sus padres?

-Al principio, mi madre no quería que fuera porque soy joven y no sabía lo que me podía encontrar, pero le dije que quería ayudar. Después me dijeron que estaban orgullosos, aunque son cosas muy duras de ver.

-¿Mantiene contacto con alguna de las personas a las que ayudó?

-Sí. Hablo con el padre de José Manuel, el niño que pudimos sacar y de vez en cuando pregunto cómo va.

-¿A cuántas personas salvaron?

-Salvar no sé, pero ayudar sí ayudamos a muchas, les dejamos zapatos, ropa, móviles. La gente iba sin abrigo y hacía mucho frío así que les dejamos lo que teníamos.

-¿Ha cambiado esta experiencia su vocación profesional?

-No, estoy estudiando un grado de Electricidad y quiero seguir con eso. Mis padres me han dicho que si cuando cumpla 18 quiero entrar en Protección Civil o algo así, que lo intente, pero no lo tengo claro.

-¿Siente que se comportaron como héroes?

-No somos héroes, yo hice lo que me salió del corazón, vi que necesitaban ayuda y no podía quedarme quieto. A lo mejor otra persona reaccionaría de otra manera o se quedarían en shock o sin saber qué hacer al ver lo que pasaba, pero a mí me salió así.

-¿Les haría ilusión que el pueblo recibiera la Medalla de Andalucía?

-Sí, sería algo muy bonito, creo que el pueblo lo merece.