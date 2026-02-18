Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego

Los cinco adolescentes de Manlleu murieron asfixiados al arder un colchón o cojín antes de poder escapar

Cinco jóvenes de entre 14 y 17 años murieron la noche del lunes al arder un trastero en el que se encontraban en un bloque de pisos de la calle Montseny de Manlleu (Osona). Los Mossos d'Esquadra investigan las causas del incendio, aunque consideran que se trata de un accidente fatal. Los jóvenes habitualmente se reunían en ese espacio, sin iluminación ni ventilación, para fumar, pese a que ninguno de ellos residía en el edificio.

Se trata de un trastero en el que habría muebles así como colchones o cojines. Por eso, la principal hipótesis de la investigación es que un cigarro o un mechero prendió algún elemento del interior y, tanto el fuego como el humo, se propagaron muy rápido por la estancia pequeña.