En Directo
Suceso en Osona
Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
Cinco adolescentes de entre 14 y 18 años han muerto en el incendio de un trastero en la azotea de un edificio de Manlleu, en Barcelona. El fuego, que ha causado heridas de carácter leve a otras cuatro personas, se ha originado por motivos que aún se desconocen en un trastero en la azotea de un bloque de cinco alturas situado en la calle Montseny, del que las víctimas no han podido salir.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el incendio en un edificio en Manlleu
Illa encabeza el minuto de silencio en Manlleu por los cinco adolescentes fallecidos
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado el minuto de silencio que se ha guardado en la tarde de este martes por autoridades y vecinos ante el Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona) en homenaje a los cinco adolescentes fallecidos la pasada noche al quedar atrapados por el humo en un trastero incendiado sin ventilación. Salvador Illa, junto al alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, han encabezado la concentración a la que han asistido visiblemente emocionados unos quinientos vecinos. Tras finalizar el minuto de silencio, las personas concentradas, muchas de ellas jóvenes, han aplaudido en señal de homenaje y solidaridad con los familiares de las víctimas.
Los cinco adolescentes de Manlleu murieron asfixiados al arder un colchón o cojín antes de poder escapar
Cinco jóvenes de entre 14 y 17 años murieron la noche del lunes al arder un trastero en el que se encontraban en un bloque de pisos de la calle Montseny de Manlleu (Osona). Los Mossos d'Esquadra investigan las causas del incendio, aunque consideran que se trata de un accidente fatal. Los jóvenes habitualmente se reunían en ese espacio, sin iluminación ni ventilación, para fumar, pese a que ninguno de ellos residía en el edificio.
Se trata de un trastero en el que habría muebles así como colchones o cojines. Por eso, la principal hipótesis de la investigación es que un cigarro o un mechero prendió algún elemento del interior y, tanto el fuego como el humo, se propagaron muy rápido por la estancia pequeña.
La tragedia de Manlleu golpea el instituto de los menores fallecidos: "Estamos todos rotos, no hemos podido hacer clase"
Durante todo este martes la puerta del número 66 de la calle Montseny era un hervidero de vecinos de la zona, medios de comunicación y compañeros de instituto de algunos de los jóvenes que fallecieron la noche del lunes al incendiarse un trastero. Todos estaban conmocionados por la tragedia. "He venido aquí al enterarme, es mi forma de asimilarlo", ha explicado a EL PERIÓDICO S., amiga de uno de los fallecidos: cuatro de ellos cursaban 3º y 4º de la ESO en el Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu y un quinto iba al Institut Ter.
Medio millar de personas muestra su condolencia a las familias y amigos de los cinco jóvenes muertos en Manlleu en el incendio de un trastero
Más de medio millar de personas se han concentrado este martes a las 7 de la tarde en la plaza Fra Bernadí de Manlleu para mostrar su condolencia y respeto a las familias y amigos de los cinco jóvenes que han perdido la vida en el incendio de un trastero. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, han presidido el minuto de silencio. Un ruidoso y largo aplauso ha roto el momento de calma y ha dado apoyo a los familiares y amigos presentes. La investigación de los Mossos d'Esquadra para determinar las causas del suceso continúa abierta, pero ya se ha descartado que hubiera habido una explosión, y todo apunta a que los jóvenes de entre 14 y 17 años habrían muerto intoxicados. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto.
Los trastos aceleraron la combustión
Los tratos y colchones que se amontonaban en el recinto incendiado, pequeño y sin ventilación alguna, aceleró la combustión y provocó una gran humareda en la que los adolescentes quedaron atrapados, sin poder encontrar la salida posiblemente por encontrarse aturdidos por la inhalación tóxica en un recinto que, además, carecía de iluminación, han señalado fuentes cercanas a la investigación.
El incendio no fue acompañado de ningún tipo de explosión
El incendio no fue acompañado de ningún tipo de explosión, por lo que la policía catalana descarta que fuera causado por la deflagración de las bombonas de helio que el entorno de los jóvenes ha apuntado que podía haber en el trastero, ya que no se ha encontrado ninguna en el foco del fuego.
Los adolescentes fallecidos en Manlleu quedaron atrapados por el humo en el trastero donde se reunían
Los cinco jóvenes fallecidos en el incendio en Manlleu (Barcelona), alumnos de instituto de entre 14 y 18 años, quedaron atrapados por la gran cantidad de humo que se propagó rápidamente en un trastero sin ventilación, lleno de trastos viejos, que usaban para reunirse en sus ratos libres.
Los Mossos d'Esquadra han estado recogiendo esta mañana indicios en el trastero incendiado para averiguar las causas del fuego, que creen se pudo originar por algún tipo de combustión -posiblemente un cigarro- que prendió en el mobiliario que se almacenaba en el recinto, situado en la azotea de un edificio de familias vulnerables y con algunos pisos ocupados.
Germán González
Las víctimas no eran vecinos del inmueble
Las víctimas no eran vecinos del inmueble. "Subían y entraban en el trastero, pero nadie les decía nada", explica un vecino que añade que todo el edificio se llenó de humo. Hay 41 trasteros en el edificio y la puerta de la calle está rota.
Los vecinos añaden que han sufrido robos en los trasteros.
Germán González
Los Mossos descartan que hubiera una bombona en el trastero
Fuentes de los Mossos d'Esquadra descartan que hubiera una bombona en el trastero.
La policiá asegura que el incendio se inició por la quema de algún objeto que ha generado mucho humo. Todo apunta a que las muertes han sido por asfixia.
Dentro del trastero no había luz ni ventilación.
Germán González
Las víctimas iban a tercero y cuarto ESO
Compañeras de los fallecidos aseguran que se reunían en ese trastero para fumar e inhalar gas de la risa. Explican que tenían entre 14 y 18 años. La puerta del edificio está siempre abierta y por eso podían acceder los menores. Las víctimas son Mohamed Z., Amin A, Mustapha B, Mohamed M, son los menores Adam B. Iban a 3º y 4º de ESO.
