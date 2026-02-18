Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio ManlleuVíctimas ManlleuAP7MadridCubaSiamesasViviendaCatalunyaCastellónBarcelona
instagramlinkedin

En Directo

Suceso en Osona

Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego

Minuto de silencio por las 5 víctimas en Manlleu

Minuto de silencio por las 5 víctimas en Manlleu

ZOWY VOETEN

Víctor Vargas Llamas

Germán González

Helena López

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cinco adolescentes de entre 14 y 18 años han muerto en el incendio de un trastero en la azotea de un edificio de Manlleu, en Barcelona. El fuego, que ha causado heridas de carácter leve a otras cuatro personas, se ha originado por motivos que aún se desconocen en un trastero en la azotea de un bloque de cinco alturas situado en la calle Montseny, del que las víctimas no han podido salir.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el incendio en un edificio en Manlleu

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  2. Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
  3. Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
  4. Mueren cinco jóvenes en Manlleu en el incendio del trastero de un edificio
  5. La Aemet anuncia la llegada de la borrasca Pedro a España, que dejará fuertes vientos y temporal marítimo entre el miércoles y el jueves
  6. Los neumólogos alertan de que la apnea del sueño aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y de mama
  7. ¿Qué día empieza el Ramadán 2026 en España? Fechas y calendario
  8. Conmoción en los institutos donde los chicos fallecidos en Manlleu cursaban 3º y 4º de la ESO: 'El impacto es muy grande

Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche

Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche

Un juzgado de Córdoba abre 148 piezas, una por cada herido en el accidente ferroviario de Adamuz

Un juzgado de Córdoba abre 148 piezas, una por cada herido en el accidente ferroviario de Adamuz

"Todos los días vuelvo al tren y a aquella noche": las víctimas del accidente de Adamuz se organizan un mes después

"Todos los días vuelvo al tren y a aquella noche": las víctimas del accidente de Adamuz se organizan un mes después

Feijóo pide la dimisión de Sánchez tras el caso de acoso del director de la Policía Nacional

Feijóo pide la dimisión de Sánchez tras el caso de acoso del director de la Policía Nacional

El espectacular vídeo grabado por un dron desde la base hasta la cima del Everest

El espectacular vídeo grabado por un dron desde la base hasta la cima del Everest

Un estudio confirma que la dana de Valencia de 2024 fue más extrema por el cambio climático

Un estudio confirma que la dana de Valencia de 2024 fue más extrema por el cambio climático

El Hospital Parc Taulí y Catsalut ultiman la primera app pública e integral sobre salud mental de Catalunya

El Hospital Parc Taulí y Catsalut ultiman la primera app pública e integral sobre salud mental de Catalunya

La acumulación de agua destapa déficits de drenaje en vías de tren y carreteras

La acumulación de agua destapa déficits de drenaje en vías de tren y carreteras