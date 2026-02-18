El Govern ofrece un aumento de 1.500 euros anuales a los profesores catalanes tras la huelga histórica del 11 de febrero

La histórica movilización docente del pasado 11 de febrero, con una huelga con una participación masiva y una imponente manifestación en el centro de Barcelona dejó muy claro que el malestar del profesorado catalán es profundo y responde a múltiples causas. Una de ellas -línea roja para los sindicatos- era el incremento de sueldo. Una semana después, el Govern ha presentado una propuesta de mejora salarial de 1.480,36 anuales en primaria y de 1.513,68 euros en secundaria de forma progresiva, hasta 2029. Esto se haría vía un incremento del complemento específico [el que depende de las autonomías] del 15%: un 3,75% anual hasta llegar al 15% en cuatro años. A la práctica en 2029, un docente catalán cobrará 110 euros brutos más al mes en este concepto.

Una subida que, de aprobarse, afectaría a 97.000 docentes y supondría un coste para la conselleria -según han destacado sus responsables- de 300 millones de euros.

Nuevas funciones

Esta propuesta de mejora salarial, que la conselleria presentará en la Mesa de negociación con los sindicatos programada para este jueves, supondría -señalan desde la conselleria- una modificación "singular y excepcional" del complemento específico que, añaden desde el Departament, irá acompañado de "nuevas funciones" a los docentes. Unas nuevas funciones que la conselleria no ha detallado, pero irían vinculadas "a la escuela inclusiva y la orientación". "No se puede incrementar un complemento sin justificarlo añadiendo nuevas funciones", argumentan desde la conselleria.

USTEC, el principal sindicato del sector, señala que la propuesta es insuficiente y no da respuesta a sus demandas

La conselleria pone énfasis también en que ese complemento "hace 25 años que no se toca" y recuerda que a los 300 millones que supondría ese incremento hay que sumar los casi 450 millones de la subida del 11’5% del sueldo aprobada por el Estado, pero que asumen las autonomías.

Según la propuesta del Departament, y sumando la subida de sueldo pactada con el Estado y la catalana, el sueldo de los maestros de primaria pasaría de 2.531,97 euros brutos al mes de este 2026 a 2.729,94 euros en 2029, y el de los profesores de secundaria pasaría de 2.874, 82 de 2026 a 3.096,08 euros.

Pendiente de los presupuestos

Para que esos números pasen de propuesta a realidad harían falta dos cosas: que el Govern aprobara los presupuestos y que los sindicatos aprobaran la propuesta.

Por el momento, USTEC, el principal sindicato del sector, no parece estar por la labor. "La propuesta es insuficiente y no da respuesta a nuestras demandas", señalan.

"Punto de inflexión"

Según demás de la mejora laboral docente, la conselleria plantea otras propuestas de mejora educativa que, aseguran, quieren que suponga un punto de inflexión

Otra de las medidas en el plan del Govern es "seguir creciendo en SIEI y SIEI+ en la escuela ordinaria" y, para el curso 27-28, estructurar 300 figuras socioeducativas de trabajadores de integración social y educadoras sociales, figuras que formarían parte de la figura de la plantilla.

El plan incluye también el compromiso de reducir la ratio a 20 en primaria y a 25 en secundaria obligatoria. Actualmente, la ratio media es de 21,4 en primaria y de 28 en secundaria.

Autoridad docente

Otra de las propuestas, que algunas comunidades que ya han puesto en marcha, tiene que ver con el papel del docente como autoridad pública. Se trata, apuntan desde la conselleria, de una medida para poder proteger al profesorado y darle más seguirdad jurídica dentro del aula.