Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MovistarIncendio ManlleuVíctimas ManlleuXilxesMarlaskaICEMadridCarlos ZanónSiamesasViviendaPlanta del dineroMono Punch
instagramlinkedin

Vivienda

¿Quién formará parte de la comisión de investigación sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante?

El alcalde designa a su número dos y al nuevo concejal de Urbanismo como responsables del organismo mientras asegura que la primera reunión se celebrará en breve

Mudanza en uno de los pisos de las viviendas protegidas Les Naus de Alicante este domingo

Mudanza en uno de los pisos de las viviendas protegidas Les Naus de Alicante este domingo / INFORMACIÓN

Alejandro J. Fuentes

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Alicante celebrará "en breve" la primera reunión de la comisión para investigar el escándalo de las viviendas protegidas en el residencial Les Naus. El alcalde Luis Barcala ha designado como responsables del organismo a su número dos, el vicealcalde Manuel Villar, y a Antonio Peral, el recién nombrado concejal de Urbanismo en sustitución de la dimitida Rocío Gómez. Con ello, el regidor popular espera que la primera reunión pueda convocarse lo antes posible.

El pasado 5 de febrero, pocos días después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo de las viviendas protegidas, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó por unanimidad la moción presentada por el grupo socialista, Compromís y EU-Podemos para la creación de una comisión no permanente para evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado o bien se vaya a licitar, ya sea por el Consistorio o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana.

Miembros de la comisión

La pasada semana, se requirió a los grupos municipales que designaran a sus respectivos vocales para el organismo y, el pasado viernes, el alcalde dictó el decreto de constitución de la comisión. De esta manera, participarán en las futuras reuniones los citados Villar y Peral, junto con Ana Barceló y Silvia Castell (por parte del PSOE); Carmen Robledillo y Mario Ortolá (de Vox); Rafa Mas y Sara Llobell (de Compromís); y el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé.

"Queremos ir lo más rápidamente posible", ha manifestado Barcala este martes después de señalar que "todos los grupos han trasladado también sus vocales", por lo que espera "convocar en el más breve plazo posible esa sesión constitutiva". De esta manera, echará a andar una comisión con la que el Ayuntamiento espera averiguar más información, no solo sobre quién, cuándo y cómo se benefició de la polémica promoción de Les Naus, sino si pudo producirse una posible filtración o transmisión de información privilegiada entre interesados.

Noticias relacionadas

En este sentido, el dirigente popular ha anunciado que también se ha abierto "otro informe relativo al manejo de la información que ha corrido en estos días y que pudiera suponer algún tipo de problema o de irregularidad en el acceso" de los datos relativos al escándalo de las viviendas protegidas. En este sentido, tal y como ya avanzó el vicealcalde a los sindicatos la pasada semana, se busca esclarecer si se produjo una filtración en el seno del Consistorio, que diera lugar a este conflicto que hoy salpica a personas vinculadas con el Ayuntamiento y la Generalitat.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  2. Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
  3. Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
  4. Mueren cinco jóvenes en Manlleu en el incendio del trastero de un edificio
  5. La Aemet anuncia la llegada de la borrasca Pedro a España, que dejará fuertes vientos y temporal marítimo entre el miércoles y el jueves
  6. Los neumólogos alertan de que la apnea del sueño aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y de mama
  7. Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
  8. ¿Qué día empieza el Ramadán 2026 en España? Fechas y calendario

Por encima de Barcelona e Ibiza, el municipio madrileño con más bodas igualitarias sobre el total: "Me gusta oficiarlas, son derechos conseguidos"

Feijóo pide dimisiones por “tapar” el caso de acoso del director de la Policía y Moncloa se revuelve: “Tardamos hora y media en reaccionar”

Feijóo pide dimisiones por “tapar” el caso de acoso del director de la Policía y Moncloa se revuelve: “Tardamos hora y media en reaccionar”

El cerebro infantil falla cuando los números se convierten en símbolos, según un estudio

El cerebro infantil falla cuando los números se convierten en símbolos, según un estudio

El tiempo de espera para financiar un medicamento se reduce más de un 50% en España, según Sanidad

Un campo de polo de Mallorca pagó más de 100.000 euros de multa tras admitir un uso no autorizado de agua subterránea

Un campo de polo de Mallorca pagó más de 100.000 euros de multa tras admitir un uso no autorizado de agua subterránea

El paciente testigo del crimen machista: “Entré en menos de un minuto al escuchar los gritos, pero ya había perdido mucha sangre”

El paciente testigo del crimen machista: “Entré en menos de un minuto al escuchar los gritos, pero ya había perdido mucha sangre”

Hasta el plancton del Mediterráneo se está tropicalizando por el calentamiento global

Hasta el plancton del Mediterráneo se está tropicalizando por el calentamiento global

Adamuz se convierte en la sede del Gobierno andaluz por un día: "Es una muestra más de apoyo a nuestro pueblo"