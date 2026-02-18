Fallece una mujer de 69 años tras ser arrastrado su vehículo en un badén del río Zújar en Campanario

Una mujer de 69 años de edad falleció este miércoles al ser arrastrado su vehículo por el agua en el badén del río Zújar a su paso por el término municipal de Campanario, según informó el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

Según estas mismas fuentes, el suceso se produjo pasadas la una de la tarde y tuvo lugar en las inmediaciones de la carretera EX-115. Además, la principal hipótesis que maneja la Policía Judicial de la Guardia Civil es una salida de vía del vehículo por causas que se investigan y que conducía la mujer a la altura del citado badén, según informaron fuentes próximas a la investigación de este percance mortal.

Localizada con vida

La mujer era la única ocupante del vehículo y logró salir del turismo cuando ya estaba en el agua, pero el caudal del agua la arrastró. Aunque los primeros efectivos de emergencias desplazados hasta el lugar localizaron aún con vida a la conductora, ésta falleció posteriormente en la misma zona del siniestro sin que las asistencias médicas pudieran salvarle la vida. .

A la zona fueron enviados una unidad medicalizada, efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de la Guardia Civil, bomberos del CPEI de Don Benito-Villanueva de la Serena, Cruz Roja y personal de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Según la Guardia Civil, el punto kilométrico de la carretera EX-115 donde se registró el suceso no se encontraba cortado al tráfico. No obstante, en la página web de la Dirección General de Tráfico se recoge que en un total de 20 kilómetros de esta carretera permanecen cortados desde el pasado 5 de febrero por inundación de la vía en un tramo que enlaza las localidades de Campanario y Orellana la Vieja.

Afluente de mayor caudal

El río Zújar, el afluente con más caudal del río Guadiana, está regulado por dos embalses, entre ellos el de La Serena, el de mayor superficie de lámina de agua de España. Precisamente, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha actualizado esta semana la situación de la cuenca y señala que las borrascas de los últimos días han generado un volumen de aportaciones «excepcional». En este contexto, han explicado que los resguardos de seguridad de las presas (los márgenes de volumen libres para absorber crecidas) se han quedado «prácticamente agotados», por lo que deberán recuperarse paulatinamente mediante desembalses controlados y gradualmente, de manera que el nivel descienda lentamente.