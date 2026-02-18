Las vocaciones científicas siguen sin despegar en España: solo el 19% de los matriculados en la universidad estudian un grado STEM

La digitalización acelerada, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y la transformación del mercado laboral ha convertido al talento científico y tecnológico en un factor crítico de competitividad y empleabilidad. Sin embargo, las vocaciones STEM -ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas- siguen sin despegar en España. El porcentaje de graduados en este tipo de disciplinas está por debajo de la media de la UE. El desapego no nace en la universidad sino que viene de más abajo.

Las mujeres representan el 56% del alumnado universitario total, pero solo un 30% de los graduados en STEM son mujeres siendo Informática el grado con mayor brecha

“Necesitamos incrementar el talento STEM, pero el apego hacia estas profesiones se pierden a lo largo del sistema educativo”, concluye un estudio de DigitalES (asociación que reúne a las empresas de telecomunicaciones, tecnología e innovación digital) y Edelvives (grupo editorial especializado en educación). Presentado este miércoles, el informe se ha realizado tras entrevistar a más de 1.500 estudiantes de primaria, secundaria, FP y universidad y 366 profesores de toda España.

En 2023, el porcentaje de graduados universitarios en España en disciplinas STEM fue del 24,7%, por debajo de la media de la UE del 26,9% y lejos del objetivo europeo del 32%. En el curso 2024-25, el porcentaje español de matriculados en carreras STEM no alcanza el 20% (19,7%), siendo Ingeniería e Informática los grados que acaparan mayor alumnado, por encima de Matemáticas, Física, Química o Geología. El estudio vuelve a confirmar la brecha entre hombres y mujeres: las mujeres representan el 56,5% del alumnado universitario total, pero solo un 30,7% de los graduados en STEM son mujeres. La brecha más marcada se da en el grado de Informática, donde solo el 17% son mujeres.

Aunque la percepción de las matemáticas es positiva en primaria, el 72% del alumnado de secundaria reconoce dificultades para comprenderlas

En los estudios universitarios de Educación, solo entre el 10% y el 12% de los créditos se dedican a matemáticas y TIC

El escaso apego no nace en el último escalón de los estudios -la educación superior- sino que hay que mirar más abajo, a primaria y ESO. Aunque la percepción de las matemáticas es positiva en primaria, el 72% del alumnado de secundaria reconoce dificultades para comprenderlas. A ello se suma una debilidad estructural en la formación docente: en los estudios universitarios de Educación, solo entre el 10% y el 12% de los créditos se dedican a matemáticas y TIC (tecnología de la información y comunicación).

DigitalES y Edelvives propone crear un programa “STEM sin género” desde educación infantil y lanzar una iniciativa nacional que combata la brecha de género desde edades tempranas (antes de 4º de primaria) mediante materiales didácticos inclusivos, mentorías con profesionales STEM femeninas, y campañas que visibilicen referentes. También incluir apoyo psicopedagógico específico para combatir la ansiedad matemática que afecta “desproporcionadamente” a las niñas a los 15 años.

Indecisión y desconocimiento

La principal razón para no elegir estudios STEM ya no es la dificultad académica, como se detectó en 2019, sino la indecisión y el desconocimiento de salidas profesionales. Según la encuesta de DigitalES y Edelvives, solo el 46% de los alumnos de secundaria, bachillerato y FP tienen claro lo que quieren estudiar y mantienen el itinerario inicialmente elegido. La orientación, una vez más, pincha. La acción más valorada por el alumnado son las visitas a empresas, que, según el estudio, no figuran entre las iniciativas que habitualmente se realizan en las aulas. “Hay que reforzar la conexión directa entre educación y realidad profesional”, concluyen los técnicos que han elaborado el informe.

Entre los estudiantes de primaria y secundaria, los datos muestran un elevado conocimiento a nivel usuario de la tecnología. Sin embargo, estos saberes “carecen de profundidad conceptual y no siempre se vinculan con com­petencias prácticas ni con el desarrollo de vocaciones STEM”. En la universidad persiste un énfasis en lo técnico frente a la demanda de habilidades transversales en el mercado laboral. Las llamadas ‘soft skills’ (habilidades blandas) son las aptitudes más valoradas ahora mismo en los departamentos de recursos humanos con independencia de la profesión. Se trata, entre otras, de saber hablar, expresar ideas, resolver problemas, escuchar activamente, razonar argumentos y trabajar en equipo.

El 64% de universitarios considera que sus estudios no se adaptan al mercado laboral y el 70% cree que la formación es demasiado teórica

El 64% de universitarios encuestados considera que sus estudios no se adaptan al mercado laboral y el 70% cree que la formación es demasiado teórica y no responde a las demandas reales de la profesión.

Profesionales en activo

El estudio pone en evidencia una brecha de competencias entre las demandas del mercado de trabajo y la formación ofrecida por el sistema educativo. Esta brecha afecta no solo a los estudiantes universitarios que se incorporan al mercado laboral sino también a los profesionales en activo que necesitan reciclarse.

Los trabajadores necesitan procesos continuos de 'reskilling' y 'upskilling' (adquirir nuevas competencias) para adaptarse a un entorno en permanente cambio. Las empresas requieren capital humano capaz de adquirir nuevas competencias, especialmente aquellas vinculadas a la transformación digital y a los ámbitos STEM. Por otro lado, los estudiantes universitarios que se incorporan a trabajos en el área STEM, están viendo que carecen de habilidades técnicas y competencias transversales.

El estudio destaca que una de las estrategias más eficaces para aplicar el enfoque basado en competencias son las microcredenciales, que se han consolidado como una vía ágil para atender las demandas del mercado laboral desde la educación superior. Se trata de una formación corta y flexible a partir de los seis o siete créditos, lo que equivale más o menos a una asignatura universitaria. Una reciente encuesta de la UOC revela que 8 de cada 10 empleados desconoce qué son las microcredenciales a pesar de que están potenciadas por la actual ley del sistema universitario y financiadas con 50 millones de euros de fondos europeos.

El informe también pide que la colaboración universidad–empresa debe pasar de iniciativas puntuales a modelos estructurales. “La participación empresarial en el diseño, impartición y certificación de la formación resulta clave para mejorar la empleabilidad de los titulados STEM”, concluye.