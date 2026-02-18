El relevo del director del parque natural Els Ports indigna a trabajadores y entidades ambientales

El relevo que la Generalitat prepara en la dirección del parque natural de Els Ports no será un simple cambio de despacho. La salida de Toni Curcó, comunicada verbalmente y prevista para el día 31 de marzo, reabre tensiones acerca del modelo de gestión de este espacio protegido.

La decisión ha indignado a trabajadores de parques naturales y a diversas entidades ecologistas como GEPEC-EdC, que según ha podido saber EL PERIÓDICO, pretenden emitir un comunicado de apoyo a Curcó. Incluso algunos directores de otros parques se muestran sorprendidos y decepcionados por la marcha de Curcó.

Paisaje de Els Ports. / Bruno Duran / ACN

El cese, que avanzó el portal Ebredigital y confirmó este diario, llega después de varias fricciones entre el Govern y el parque. En realidad, no solo el Ejecutivo catalán, sino también algunos ayuntamientos de la zona, se habían mostrado molestos con algunas actuaciones llevadas a cabo por el equipo que ha liderado este paraje de montaña en el sur de Catalunya durante los últimos cuatro años.

Respuesta del Govern

Sin embargo, fuentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica niegan "razones políticas" y aseguran que Curcó, biólogo que tiene plaza como técnico en el parque natural del Delta del Ebro, ocupaba el puesto mediante una comisión de servicios que ya había caducado. De todas formas, pese sostener que estas diferencias con consistorios y Govern no son el motivo del relevo, la conselleria especifica que, por las necesidades actuales del parque, conviene escoger a un perfil más "gerencial" para gestionar las interacciones sociales y las oportunidades del territorio.

Cabe señalar que en los últimos años ha habido directores de otros parques naturales de la Generalitat en esta misma situación durante mucho más tiempo, cuyas cargos, en algunos casos, se llegaron a consolidar.

Informes e incendio de Paüls

El origen de las discrepancias entre la dirección del parque y algunos ayuntamientos del entorno está en los informes ambientales, a menudo negativos o con condiciones, que se emiten al tramitar autorizaciones para actividades forestales. En estos últimos casos, el parque no rechaza la solicitud, pero la valida imponiendo restricciones y requisitos para preservar la biodiversidad.

Aun así, según ha podido constatar EL PERIÓDICO, en los últimos años solo un 6% de los informes ambientales han sido desfavorables. El resto han sido favorables o condicionales, sin llegar a impedir la actividad que se pretenía realizar. Estos informes, realizados por técnicos y firmados por el director, son preceptivos y los consistorios o privados están obligados a pedirlos al espacio natural.

El incendio del Baix Ebre. / JORDI OTIX

Fuentes conocedoras del caso detallan que en una ocasión se denegó la apertura de un camino para garantizar el paso de los bomberos en caso de incendio porque las obras afectaban a un nido de águilas perdiceras, una especie protegida. En realidad, el incendio del pasado verano en Paüls intensificó gravemente las divergencias entre los ayuntamientos y la dirección del parque natural. Los consistorios pedían poder entrar en los bosques a realizar talas de árboles para rebajar el riesgo de fuego y criticaban supuestos impedimentos por parte del espacio natural comandado por Curcó.

Gestión forestal

Pese a las protestas, el parque natural de Els Ports ha puesto en marcha más actuaciones forestales que la dirección general de Bosques en las comarcas del Ebro. De hecho, el parque lideró un proyecto Life que implicaba a propietarios públicos y privados para dar más resiliencia a las arboledas de la zona que contemplaba quemas controladas y más silvicultura.

Fuentes de las entidades ecologistas que se oponen a la marcha de Curcó aseguran que el planteamiento del Govern es controlar de más cerca los informes ambientales que emite el parque, ya sean para trabajos forestales, para asfaltar pistas o para construir pequeñas barracas o masías. Estas mismas fuentes sostienen que las desavenencias, además de con algunas localidades, tuvieron lugar sobre todo con el Departament de la Presidència y con el de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, pero no con Territori, Habitatge i Transició Ecològica, que es de la conselleria de la que dependen los parques naturales.

Dos buitres negros en el jaulón de aclimatación construido en Els Ports. / GREFA

Personas que conocen de cerca la gestión ambiental de los espacios custodiados de las comarcas del Ebro afirman que hubo épocas mucho más tensas entre los ayuntamientos y el parque por las autorizaciones ambientales. No obstante, las tensiones de los dos últimos años desembocan ahora en el relevo de Toni Curcó, un histórico de la conservación ambiental en aquella zona.

Balance

Además de planes de gestión forestal, durante los cuatro años en los que Curcó ha liderado el parque, el espacio ha obtenido la Carta Europea de Turismo Sostenible. Además, se han alcanzado acuerdos con municipios como Horta de Sant Joan para poner coto a la masificación de cascadas y 'gorgs' con sistemas de párkings disuasorios. El parque también ha acogido la liberación de buitres negros en la zona y la recolonización de la tortuga mediterránea.

El parque tenía pendiente tener un plan de prevención de incendios pero estaba en proceso de redacción. A día de hoy, varios parques de la Generalitat aún no disponen de este documento ni de los planes de protección obligatorios. Curcó explicó a este diario, en un reportaje sobre la gestión de los parques, que la falta de personal complicaba ejecutar los presupuestos: "Estamos en una época en la que hay fondos económicos disponibles, pero la poca estabilidad del personal dificulta la puesta en marcha de acciones".