Nuevo temporal
Catalunya activa la alerta por viento por rachas de más de 125 km/h en el Pirineo y Tarragona
Protecció Civil insta a recoger elementos de las fachadas que pueden volar, evitar parques y alejarse de muros inestables
Catalunya reactiva las alertas por viento ante la llegada de la borrasca Pedro
Nueva alerta por temporal de viento en Catalunya. Protecció Civil ha activado en fase de alerta el Plan especial por riesgo de viento en Catalunya (Vencat) a partir de este miércoles por la noche y durante todo el jueves. Según el Servei Meteorològic de Catalunya, se prevén rachas de componente oeste que pueden superar los 125 km/h, especialmente en el Pirineo, Prepirineo y la mitad sur .
Las zonas más afectadas por el fuerte viento la próxima madrugada serán Garrotxa, Osona, Ripollès y Selva. El jueves estará expuesta prácticamente toda Catalunya al temporal, excepto el nordeste, aunque puede afectar al Alt Empordà. En el Pirineo, especialmente en cotas altas, el viento puede provocar ventisca (torb) por la nieve acumulada y la que se prevé que precipite.
En Tarragona y Baix Camp puede superarse el umbral de 125 km/h entre las 7 y las 19 horas de este jueves. La madrugada del viernes, la afectación se concentrará en las comarcas pirenaicas y en el Alt Empordà.
El Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT) activa el plan Ventcat en los municipios afectados y pide especial prudencia, especialmente en actividades festivas al aire libre (como actos de carnaval) y en la movilidad.
En este sentido, Protecció Civil recomienda recoger los toldos de viviendas, así como otros elementos de fachadas y balcones que pueden volar; se insta a evitar parques y zonas con abundante arbolado; a alejarse de muros inestables, carteles y mobiliario urbano que pueda desprenderse y a posponer actividades colectivas, especialmente con menores o personas vulnerables.
Si se debe usar un vehículo se recomienda consultar el estado del tráfico antes de salir, extremar las distancias de seguridad y prestar especial atención a los adelantamientos y al viento lateral.
