Un campo de polo de Mallorca pagó más de 100.000 euros de multa tras admitir un uso no autorizado de agua subterránea

Un campo de polo de Llucmajor pagó 106.036 euros de multa al Govern tras reconocer que había hecho un uso no autorizado de agua subterránea para regar la instalación, según el expediente sancionador al que ha tenido acceso el Grupo Parlamentario de Més.

La formación ecosoberanista solicitó información al respecto, después de que este diario publicase, el pasado septiembre, que la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern había tramitado un expediente de sanción. El departamento autonómico, en aquel entonces, no aclaró a preguntas de este diario en qué estado se encontraba ese procedimiento.

Ahora, en cambio, una vez que han trascendido los detalles del expediente sancionador, aparece que la propiedad de la instalación (Polo Club Vernisseta) abonó esa cantidad en octubre de 2024, ante la dirección general de Recursos Hídricos. En el escrito presentado en la Conselleria, los dueños reconocían la “responsabilidad por la infracción imputada” y renunciaban a “cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción”.

Reducción del 40% en el importe de la multa

Como reconoció su responsabilidad y se acogió al pago voluntario, la propiedad del campo de polo se benefició de una reducción total del 40% a la hora de abonar la sanción.

El pasado septiembre, este diario informó de que la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua había expedientado un campo de polo en Llucmajor por extraer agua subterránea sin la correspondiente autorización administrativa, con la finalidad de regar la instalación deportiva. Los daños causados al dominio público hidráulico ascenderían a más de 70.000 euros, según calcularon los técnicos de la administración autonómica.

La Conselleria aseguraba que estos hechos habían quedado constatados por un acta que realizaron agentes de medio ambiente sobre los sondeos de agua en la instalación, así como por un informe del jefe del Servicio de Aguas Subterráneas sobre los daños causados al dominio público hidráulico.

Los hechos se remontan al mes de abril de 2023, cuando el Govern recibió la denuncia de un particular sobre el supuesto uso ilegal de agua subterránea para regar este campo de polo. Tras esta denuncia la dirección general de Recursos Hídricos empezó las investigaciones para determinar si había habido algún tipo de infracción.

Posteriormente, en el mes de mayo de ese mismo año, agentes de medio ambiente realizaron una inspección del lugar y emitieron un informe que incluía un reportaje fotográfico y un plano de situación de tres sondeos (pozos) en la finca. Al menos dos de ellos, según les aseguró el encargado de la finca, servirían para distribuir “el agua para el riego del campo de polo, entrenamientos y cuadras de caballos”.

En verano de 2023, el jefe del Servicio de Aguas Subterráneas hizo un informe en que constataba que dos de esos sondeos carecían de la autorización para extraer aguas subterráneas y que, por tanto, se estaba haciendo un “uso ilegal”. Este informe cifraba en 70.795 euros el perjuicio causado al dominio público hidráulico.

Plan Hidrológico de Balears

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Balears establece que “los campos de golf y de polo (con una superficie de riego igual o superior a tres hectáreas) deben satisfacer sus demandas de agua para riego con la utilización de aguas regeneradas”.

Igualmente, esta normativa determina lo siguiente: “Se prohíbe expresamente la concesión de autorizaciones o concesiones de aguas subterráneas para campos de golf y campos de polo”.

Preguntas de Més

El tema del uso de agua subterránea por parte de algunos campos de polo de Mallorca llegó al Parlament el año pasado. El Grupo de Més en la Cámara balear presentó varias preguntas y requerimientos, a fin de obtener información oficial al respecto.

La formación ecosoberanista preguntó por cuántos son los campos de polo que hay autorizados en Mallorca que tengan pozos propios y dados de alta para el consumo de agua. También preguntó cuál es la cantidad de agua que extraen para desarrollar su actividad.

“¿Cuánta agua se consume para mantener [estas instalaciones] en comparación con otros usos esenciales?”, interrogó también Més al Ejecutivo de Prohens. Asimismo, este partido cuestionó si “es sostenible continuar promoviendo actividades de alto consumo de agua en una isla con recursos hídricos escasos”, y si no sería mejor “limitar o prohibir el riego de campos de polo durante periodos de sequía”.