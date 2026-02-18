El Año Nuevo Chino llega con coreografía de robots: de movimientos de kung-fu a breakdance

Este martes, día 17, ha dado comiendo el Año Nuevo Chino, también conocido como la Fiesta de la Primavera.

Y para conmemorarlo y despedir el año, la televisión central de China ha emitido este lunes el Festival de Primavera, un programa televisivo de Nochevieja que ha reunido a más de 670 millones de espectadores.

Su duración ha sido de cuatro horas y media y ha incluido alrededor de 50 espectáculos, entre los que destacan conciertos y actuaciones tradicionales. Pero, sin duda, una de las cosas que más ha sorprendido al público ha sido la gran exhibición de robots humanoides.

Robots haciendo Kung-fu

Esta nueva edición del festival ha querido demostrar el potencial tecnológico de China a través de la actuación de robots humanoides capaces de hacer acrobacias, artes marciales e, incluso, bailar ‘break dance’.

"Decenas de robots G1 han conseguido la primera actuación de kung-fu, superando los límites del movimiento y estableciendo múltiples primicias mundiales", ha asegurado con orgullo la tecnológica Unitree Robotics, la empresa que ha desarrollado estos humanoides.

Este modelo de robot ya fue presentado en la gala del año anterior. Pese a ello, como se puede apreciar en algunos vídeos publicados en las redes sociales, los prototipos han participado con movimientos mucho más fluidos y naturales que en 2025.

“Decenas de robots G1 han conseguido la primera actuación de kung-fú, superando los límites del movimiento y estableciendo múltiples primicias mundiales”. Unitree Robotics

En 2025 se vendieron 13.000 G1 alrededor del mundo. Las mejoras en motricidad han permitido el uso de estos robots en aulas, restaurantes y algunos centros sanitarios.

El origen del Año Nuevo Chino

El Año Nuevo Chino o Fiesta de la primavera tiene su origen en los antiguos sacrificios que se hacían a los dioses y ancestros para pedir paz y buenas cosechas. La tradición se extendió durante la Dinastía Tang (618-907 d.C), también conocida como la Edad de Oro China, y ahora se celebra durante la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno.

Según el calendario chino, nos encontramos en el año 4724, el año del caballo, y esto se debe a que se empezó a contar en la coronación del emperador Amarillo (Huangdi) en el 2695 a.C. Por lo tanto, la Fiesta de la primavera no solo festeja el comienzo de un año nuevo, que se alargará hasta el 5 de febrero de 2027, sino también su gran era de expansión territorial, económica y cultural.

Robots cuadrúpedos dentro de disfraces de león en el desfile del año chino de este miércoles,en Beijing (China). / AP / Vincent Thian

Día de tradición y proyección internacional

Durante el año nuevo, las familias aprovechan para reunirse y hacer grandes comidas con platos asociados a la suerte como el pescado, cuya pronunciación en chino es similar a ‘excedente’; pudines, que simbolizan el avance; o alimentos que parecen lingotes de oro, como las bolas de masa.

También es costumbre quedarse en casa para recibir buena fortuna, visitar a los suegros y dar dinero en un sobre rojo, llamado ‘hong bao’, a los niños o personas sin pareja. Asimismo, se encienden fuegos artificiales y por la noche, durante el Festival de las Linternas, se realiza la Danza del Dragón.

Noticias relacionadas

Aunque para las familias es un día lleno de tradición, hace décadas que el régimen comunista de Xi Jinping usa esta festividad para proyectar internacionalmente el país mediante tecnología, además de los tradicionales símbolos y elementos identitarios.