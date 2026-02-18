Catalunya reactiva las alertas por viento ante la llegada de la borrasca Pedro

La llegada de la borrasca Pedro ha obligado a activar de nuevo los avisos por mal tiempo en Catalunya. El Servei Meteorològic estima que el paso de este frente por el territorio dejará rachas de más de 70 km/h en varios puntos del territorio entre este mismo miércoles por la tarde y el viernes por la mañana. El jueves se perfila, por ahora, como la jornada más compleja de este episodio. Hay avisos por viento de nivel amarillo y naranja en gran parte de las comarcas catalanas, siendo las zonas de más riesgo el litoral de Tarragona y parte de la franja pirenaica. Protecció Civil, por su parte, afirma que ya se ha activado la fase de alerta del plan 'VentCat' y ha convocado el comité técnico para coordinar el despliegue de actuaciones frente a esta borrasca. Las autoridades piden a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.

Pedro irrumpirá en Catalunya este miércoles por la tarde. En sus primeras andanzas, este frente activará avisos amarillos por viento en comarcas como Ripollès, Selva, Garrotxa y Osona. Todo apunta a que la situación irá escalando durante la noche y dará lugar a un escenario más complejo de cara al jueves. Para esa jornada, desde primera hora de la mañana hasta la noche, gran parte de las comarcas catalanas estarán en aviso amarillo o naranja por vientos de hasta 70 km/h y que podrían dar lugar a rachas aún más elevadas que, a su vez, podrían causar eventuales daños en territorios ya azotados por las borrascas y los vendavales de las últimas semanas.

El jueves a primera hora se activarán avisos amarillos por viento en Barcelona, Baix Llobregat y varias comarcas más. A lo largo de la mañana se sumarán a la lista al menos una veintena de territorios del litoral y prelitoral central y de los Pirineos. Los avisos más severos, de nivel naranja, se concentrarán en comarcas como Anoia, Penedès, Alt Camp, Tarragonès, Baix Ebre, Montsià, por un lado, y Ripollès, Berguedà, Cerdanya, Pallars y Alta Ribagorça, por otro lado. El Meteocat estima que la mayoría de avisos se mantendrán hasta como mínimo la medianoche.

Noticias relacionadas

Todo apunta a que la situación se irá estabilizando de cara al viernes. Para entonces solo hay avisos de nivel amarillo activados en la franja pirenaica, desde la Vall d'Aran hasta el Empordà. En las demás comarcas, parece que Pedro dará paso a un ambiente de calma y, con un poco de suerte, hasta de buen tiempo.