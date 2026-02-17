Cuatro de las víctimas del incendio de Manlleu, alumnos de 3º y 4º de ESO, iban al Instituto Antoni Pous, y la quinta al Ter

Las cinco víctimas mortales del incendio de Manlleu (Barcelona) tenían entre 14 y 18 años y estudiaban tercero y cuarto de ESO. Cuatro de ellos estudiaban en el Instituto Antoni Pous i Argila y el quinto en el Institut del Ter, ambos en esta localidad. Las amigas de las víctimas, que estudian también en el Instituto Antoni Pous i Argila, han explicado que los fallecidos son Mohamed Z., de 15 años; Mustafa B., de 16 años; Amin A., de 15 años; Mohamed M., de 14, y Adam B, que tendría entre 17 y 18 años.

El instituto en el que estudiaban cuatro de los cinco adolescentes fallecidos ha emitido este martes un comunicado en que lamentan "profundamente" su pérdida y trasladan sus condolencias a familiares.

Comunicado del instituto

"Somos conscientes del impacto que esto nos ha generado a todos. Como centro educativo continuaremos velando por el bienestar del alumnado", indica el comunicado del instituto, que señala también que durante la jornada los alumnos recibirán la atención del equipo de psicólogos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), además de estar en contacto con el equipo de Bienestar Emocional de la Conselleria de Educación y Formación Profesional (FP).

El instituto informa que las clases continuarán funcionando con normalidad, aunque muchos de los compañeros más directos de las víctims han decidio marcharse a casa.

"Punto de encuentro"

Los adolescentes fallecieron anoche en un incendio originado en un trastero situado en la azotea de un edificio de cinco plantas de la calle Montseny de Manlleu, Osona, que era utilizado como lugar de encuentro y de reunión por jóvenes de esta localidad, por causas que los Mossos d'Esquadra están investigando.

Compañeras de los fallecidos aseguran que se reunían en ese trastero para fumar e inhalar gas de la risa. La puerta del edificio está abierta y por eso podían acceder los menores. Además en el inmueble hay algún piso ocupado.

Apoyo psicológico

Además de las cinco víctimas mortales, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que movilizó a once ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico, atendió a otras cinco personas heridas leves, cuatro de las cuales fueron dadas de alta in situ, mientras que la otra rechazó ser trasladada a un centro sanitario.

Las amigas de los fallecidos han indicado, asimismo, que equipos de psicólogos han acudido al instituto para prestar ayuda a los alumnos, aunque finalmente se han suspendido las clases y han abandonado el centro escolar.

13 dotaciones de bomberos

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 21.10 horas después de que varios residentes llamaran al 112 avisando del incendio en el piso superior de un edificio de cinco plantas y la presencia de humo en la escalera. Los bomberos activaron hasta 13 dotaciones que, a su llegada, encontraron el edificio totalmente desalojado.

El incendio se dio por extinguido a las 21.41 horas y fue en ese momento cuando se localizó a la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria que acabó falleciendo.

Los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de víctimas y, en el trastero, encontraron cuatro cuerpos más.

Puerta siempre abierta

Algunos de los residentes de este edifico, que fueron los que dieron aviso al 112 y que salieron por su propio pie del mismo alarmados por el humo aseguran que no oyeron ninguna explosión, mientras otors vecinos indican que sí la escucharon.

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra en la comarca de Osona ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este incendio mortal.

El Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona) desconocía que el trastero de un edificio de esta localidad en el que anoche murieron cinco adolescentes en un incendio era utilizado por jóvenes de la población como lugar de encuentro y reunión, siniestro que ha causado también heridas leves a cuatro policías locales.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha asegurado que el consistorio no tenía constancia de que ese trastero era utilizado para ese fin por jóvenes de la localidad: "No, no, por descontado que no, si hubiésemos tenido constancia, podríamos haber tomado medidas", ha subrayado.

Ha agregado que el ayuntamiento actúa para controlar el problema de la infravivienda, pero que "cuando se trata de un trastero... ni siquiera sabemos qué hacían allí arriba", en alusión a su presencia en el trastero cuando fueron sorprendidos por el fuego.