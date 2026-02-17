El borrador del viaje del Papa a Catalunya incluiría Montserrat entre los puntos de visita

Montserrat podría recibir al Papa el próximo mes de junio, más de cuatro décadas después de la última presencia de un pontífice en el santuario. Así lo afirman diversos portales especializados del ámbito religioso, que aseguran que, en el marco del viaje que la Santa Sede estaría programando para León XIV dentro de cuatro meses a España y a Cataluña (con el templo de la Sagrada Familia de Barcelona como punto neurálgico), el paso por el monasterio benedictino y el encuentro con la Moreneta formarían parte del recorrido y de la agenda.

Sin embargo, todavía no hay confirmación oficial del viaje y, mientras esto no se produzca, no existen contactos formales. Ahora bien, dada la simbología y la relevancia internacional de Montserrat, reforzadas por el hecho de que la abadía acaba de celebrar el milenario de su fundación, cobra mucha credibilidad que, si el viaje se confirma, este pueda ser uno de los puntos de peregrinación del Papa. Además, y con motivo de la misma conmemoración del milenario, hace pocos meses hubo un primer contacto en Roma entre León XIV y la comunidad benedictina, a través de su abad, Manel Gasch.

Viaje de casi una semana

Los portales digitales 'Catalunya Religió' y 'Vida Nueva' son dos de los que han informado de que en el borrador del viaje papal aparece Montserrat. En ambos casos se habla de un viaje de casi una semana al Estado español, con destinos como Madrid, Canarias y Catalunya.

En el primero de los medios digitales se apunta incluso una fecha concreta: el miércoles 10 de junio. Según este portal, una de las opciones más significativas que hay sobre la mesa es que León XIV se desplace a Montserrat. Tendría espacio en la agenda el 10 de junio por la mañana o el día anterior viniendo de Madrid, y se afirma que es uno de los temas que se valoró en la primera reunión del equipo organizador de todo el viaje.

Según detalla, el Papa ya estaría en Barcelona el martes 9 de junio para realizar un acto multitudinario en Montjuïc. Con esta estancia de más de un día en Barcelona se podría ampliar fácilmente el viaje a Montserrat. Como el resto de la programación del viaje, para que el Papa vaya al monasterio solo faltaría la aprobación definitiva del programa por parte de la Santa Sede.

La visita de un solo día de Benedicto XVI en 2010 no dio margen para ampliar la agenda y estuvo centrada únicamente en la dedicación de la Sagrada Familia. En cambio, Montserrat sí se incluyó en el viaje de 1982, que tenía un programa mucho más amplio y más parecido, según se apunta, al que se está preparando ahora para León XIV.

Contacto hace cuatro meses y medio

Una delegación de la Abadía de Montserrat, encabezada por el abad Manel Gasch, y Bernat Juliol, comisario del Milenario de Montserrat, mantuvo el pasado 1 de octubre un breve encuentro con el Papa, coincidiendo con la audiencia general que ofrece cada miércoles a los fieles en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano.

Tal como explicó 'Regió7', una vez finalizada, el Santo Padre intercambió unas palabras con el abad, quien pudo entregarle una medalla conmemorativa del milenario del monasterio benedictino. Unos momentos después, León XIV saludó personalmente a toda la delegación montserratina que participó en la audiencia.

La delegación se encontraba en esos momentos en Roma con motivo de la exposición «Montserrat: una contribución benedictina a la construcción de Europa», que pudo verse en el Palazzo della Cancelleria de la capital italiana.

"Ganas de visitar Barcelona"

En aquel encuentro también estuvieron acompañados por miembros de la delegación del Govern de la Generalitat de Cataluña en Italia. Además, ese mismo 1 de octubre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunió con el papa León XIV en el Vaticano para explicarle la «importancia» del milenario del monasterio de Montserrat y para invitarlo a la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia el 10 de junio. Lo que se transmitió en aquel momento fue que la respuesta del Papa había sido que no estaba en condiciones de confirmar su asistencia al acto, pero que tenía ganas de visitar Barcelona, una ciudad que ya conoce.

A Illa lo acompañaron el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá, en un encuentro que lo convirtió en el primer dirigente español, y prácticamente europeo, que se reunía con el pontífice desde que accedió al cargo en mayo de 2025.