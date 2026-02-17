Tragedia en Osona
Una vecina del bloque de Manlleu afectado por el incendio: "Por suerte estoy viva y puedo contarlo"
La policía científica prevé realizar este martes la identificación de los cuerpos
El arquitecto municipal ha revisado el edificio esta mañana y no hay daños estructurales
Mueren cinco jóvenes en Manlleu en el incendio del trastero de un edificio
Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
Los vecinos del bloque donde este lunes por la tarde murieron cinco jóvenes en un incendio intentan recuperar la normalidad después del golpe. Es el caso de Marcela García, vecina de uno de los pisos del edificio, que esta mañana volvía a casa después de haber pasado la noche en casa de una amiga. «Por suerte estoy viva y puedo contarlo», ha dicho aún conmocionada. Según relata, no fue consciente de la gravedad de la situación hasta que la policía fue a buscarla para evacuarla. «No sabía qué estaba pasando. Me avisaron los policías y me hicieron salir», explica.
La policía científica prevé realizar este martes la identificación de los cuerpos. Mientras tanto, los Mossos confirman que las víctimas son cinco jóvenes, sin concretar todavía sus edades.
Bajo investigación
Las causas del incendio continúan bajo investigación. Esta mañana, el arquitecto municipal ha revisado el edificio y no hay daños estructurales.
Por ello, los vecinos pueden permanecer en sus casas. Mientras tanto, en la calle, decenas de vecinos se acercan a la zona, intrigados por lo sucedido.
Tres días de luto
Los Bomberos recibieron el aviso del suceso cinco minutos antes de las diez de la noche. En un primer momento se había informado de que el trastero donde tuvieron lugar los hechos había sido habilitado como vivienda, pero los Mossos lo han descartado y apuntan que se utilizaría como local. El Ayuntamiento de Manlleu ha decretado tres días de luto y esta tarde se ha convocado un minuto de silencio a las siete.
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
- Un incendio en un bloque de pisos de Manlleu deja varios muertos
- Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
- Rodalies amanece con tramos cortados y retrasos el día que el Govern había anunciado su 'reapertura total
- Un minuto de noche en pleno día: este es el día en que Catalunya quedará a oscuras