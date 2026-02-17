Solo una de cada 10 familias catalanas con derecho cobra la ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital

El 'Informe Social' 2025 que ha publicado este martes la Generalitat no ha hecho más que confirmar lo que hace dos semanas ya sentenció la Encuesta de Condiciones de Vida del Idescat: la infancia sigue siendo uno de los sectores de la población más afectados por la pobreza y la exclusión social.

Así lo ha reconocido este martes, durante el acto de presentación, el autor del estudio y jefe de la Oficina del Plan Piloto para Implementar la Renda Bàsica Universal de Catalunya, Guillem Vidal. "El sistema de protección social funciona y ha demostrado su capacidad para amortiguar crisis", ha empezado Vidal para acabar admitiendo que esta "capacidad redistributiva se concentra mucho en la gente mayor, lo que quiere decir que se centra menos en personas en edad activa y en la infancia".

Prueba de esto último es que solo el 11% de las familias catalanas que deberían acceder al Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) del Ingreso Mínimo Vital (IMV) acaba accediendo a la prestación. El informe va más allá de señalar esta cifra y asegura que si el 80% de los candidatos acabaran recibiendo esta medida, la pobreza infantil –que afecta ahora mismo al 36,5 % de los niños, niñas y adolescentes de Catalunya– se reduciría en 2,91 puntos porcentuales. Las entidades sociales y oenegés que atienden a la infancia en Catalunya han redoblado sus esfuerzos desde la publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida para que, además de la CAPI, empiece a tomar forma en Catalunya una prestación universal a la crianza, una medida que, aseguran, sacarían a Catalunya y España de entre los peores territorios en Europa en lo que respecta a pobreza infantil.

Estragos del 'non take up'

Más allá de la infancia, las tasas de 'non take up', ese porcentaje de personas con las condiciones necesarias para recibir prestaciones y que no acaban disfrutando de ellas, también preocupan. El 66% de las personas que podrían optar al IMV no lo recibe, y el 82,9% de las que podrían acceder tanto al IMV como a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que ofrece la Generalitat no lo hacen.

Preocupa de esta última prestación autonómica que el 37,9% de las personas trabajadoras que reúnen las condiciones para recibirlo no lo hacen. La precarización del trabajo es, también, uno de los grandes temas de estudio. El 11,8% de las personas ocupadas en Catalunya se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, y el 16,4% están en riesgo de exclusión social.

Además, y de forma pionera, el Informe Social se detiene a analizar el cambio tecnológico y la transformación del trabajo. Así, el informe concluye, por ejemplo, que el 15,3% de los ocupados tienen puestos de trabajo en los que la inteligencia artificial podrá automatizar más del 50% de sus tareas. Y, en definitiva, el 28,6% de los empleos presentan un riesgo alto o muy alto de exposición a la IA.

Aunque no hará falta esperar años para comprobar los efectos de la digitalización del mercado laboral, muchos de estos efectos ya son palpables. En Catalunya, 280.000 personas ha trabajado alguna vez para una plataforma digital y, de estas, el 52% no tienen contrato y el 42% de ellas no cotizan.

Impacto territorializado

Otra de las novedades que presenta el nuevo informe de la Generalitat es que recoge datos por municipios o incluso por barrios en algunos de los indicadores que analiza. Es algo que el autor Guillem Vidal ha querido destacar asegurando que "el código postal importa". Y lo hace, por ejemplo, en la esperanza de vida. A nivel municipal, la diferencia entre municipios de rentas altas y de rentas bajas es, de media, de 2,4 años de esperanza de vida. De este modo, tal como indica el estudio, mientras que en Sant Cugat del Vallès (26.038 euros de renta por habitante) la esperanza es de 84 años, en Reus (16.995 euros) cae hasta los 81,6.

Gráfico que muestra la esperanza de vida según la renta disponible.

El fenómeno se agrava en Barcelona. Si un vecino de la Marina del Prat Vermell (renta media por persona de 16.015 euros) presenta al nacer una esperanza de vida de 76 años, en Pedralbes (renta de 38.254 euros) se vive de media 87,7 años, 11 más.

También varía según el territorio el esfuerzo que las familias tienen que destinar a la cobertura de necesidades básicas como vivienda, comida, transporte o ropa, entre otros. Mientras que la media se sitúa en el 95% de los ingresos mensuales, en algunos municipios del sur de Catalunya este esfuerzo supera el 100%.

Lo mismo con el crecimiento demográfico. Las últimas estimaciones apuntan a que el 84% de los municipios crecerán en población, aunque se concentran sobre todo en áreas metropolitanas y en el litoral. En el interior de Catalunya, sin embargo, se estima que de cara al 2034 muchos municipios pierdan población.