Tragedia en Osona
Así era el trastero incendiado de Manlleu en el que han muerto cinco adolescentes
Las instalaciones resultaron calcinadas por las llamas de las cuáles los jóvenes no pudieron escapar
Qué sabemos y qué no sabemos del incendio de Manlleu en el que han muerto 5 adolescentes
Directo | Últimas noticias del incendio de Manlleu
El incendio de un trastero en la calle Montseny en el que cinco jóvenes, de entre 14 y 18 años, perdieron la vida anoche ha marcado la actualidad esta mañana en Manlleu, Osona. Las autoridades siguen investigando el origen del fuego, que se sospecha que sería accidental, así como la identificación de las víctimas. Se está tratando de conocer con más detalle las actividades qué hacían los adolescentes en el recinto, mientras que los servicios de emergencia ya han confirmado que el espacio era utilizado como lugar de reunión habitual de las víctimas, y en ningún caso el espacio se usaba como vivienda.
El trastero incendiado se encontraba situado en la azotea de un piso de cinco plantas de la calle Montseny. Según las informaciones policiales, dentro se encontraban los cinco jóvenes fallecidos, además de otros cinco que resultaron heridos leves. Tres de las cinco personas fallecidas en el suceso estudiaban en el instituto Antoni Pous i Argila de Manlleu, según ha informado el digital 20minutos. El centro educativo ha comunicado que las clases han sido suspendidas y que equipos de atención psicológica están atendiendo a los alumnos y trabajadores del instituto.
Los vecinos han vuelto a sus domicilios
Las instalaciones, así como algunos de los cuerpos, quedaron calcinados durante el incidente. Sin embargo, el arquitecto municipal ha confirmado que el edificio no presenta daños estructurales tras el incidente, por lo que los vecinos que habían sido desalojados han podido regresar a sus hogares.
El edificio constaba de varios trasteros que funcionaban como pequeñas estancias de almacenamiento de muebles y objetos. El trastero donde se encontraban las víctimas era un punto de encuentro y estaba equipado con algunos colchones y sofás. Tras el incendio, extinguido a las 21:41 horas, las llamas arrasaron gran parte de los enseres y el interior de los habitáculos sufrió graves daños materiales.
