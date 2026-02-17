El tramo más peligroso de la red vial estatal: los 5,9 kilómetros de la N-340 en Mont-roig del Camp

Los 5,9 kilómetros de la N-340 en Mont-roig del Camp hasta la intersección con la T-323, en la provincia de Tarragona, son los más peligrosos de toda la red viaria estatal.

Y con diferencia. El riesgo de sufrir un accidente grave o mortal por parte del conductor se encuentra en los 200,9 puntos, según el índice iRAP 2022-2024, que ha presentado el RACC y que ha analizado 26.500 km de la Red de Carreteras del Estado (RCE), de titularidad íntegramente ministerial.

Dos tramos de la N-340

El segundo tramo más peligroso, la N-6, se encuentra en León, y cuenta con una puntuación de riesgo mucho menor, de 160. La peligrosidad, según la metodología iRAP, se mide teniendo en cuenta el número de accidentes graves o mortales en relación a los kilómetros de vía, teniendo en cuenta solo los tramos con una intensidad media de circulación de 2.000 vehículos y una longitud mínima de 5 kilómetros. De esta forma, en poco más de 5 kilómetros de N-340 de Mont-roig del Camp, se produjeron tres accidentes graves o mortales entre 2022 y 2024.

TRAMOS DE CARRETERA MÁS PELIGROSOS

Este tramo de la N-340 es el único entre los diez primeros ubicado en Catalunya. Pero tras la N-110 en Segovia, que cuenta con 7,5 kilómetros que son el tercer más peligroso con un índice de peligrosidad de 144, se repite de nuevo la N-340 en otro tramo en Castellón de 11,4 kilómetros, en el límite entre València y Castelló y el enlace con la N-225. En ella hubo hasta cinco personas fallecidas o heridas graves, la cifra más alta, sin bien al ocurrir en más de 11 kilómetros el índice es proporcionalmente menor.

12% de km con riesgo

Los diez tramos con mayor riesgo de la Red de Carreteras del Estado corresponden todos a carreteras convencionales, de calzada única y con un carril por sentido de circulación. El índice de riesgo en las vías convencionales es casi cuatro veces superior al índice de riesgo en las vías de alta capacidad.

Estudio iRAP concluye que casi el 12% de los 26.500 que suma toda la red estatal de carreteras presentan un riesgo elevado o muy elevado para los conductores de sufrir un accidente de tráfico grave o mortal.

3.873 accidentes

En conjunto, se han analizado 3.595 tramos de la RCE, que suman 26.470 km. La RCE supone el 16% de la longitud de las carreteras españolas y canaliza el 53% del tráfico total. Se han tenido en cuenta un total de 3.873 accidentes con resultado de víctimas mortales o heridos graves ocurridos en la RCE en el trienio 2022-2024, de los cuales 1.192 fueron accidentes mortales con un resultado de 1.341 personas fallecidas y 2.681 fueron accidentes graves con un desenlace de 3.566 personas heridas de gravedad.

El informe iRAP se realiza desde hace 24 años por iniciativa de la organización International Road Assessment Programme (iRAP) que promueve la mejora de la seguridad viaria. Desde el año 2002 se publica también el mapa del riesgo de la red viaria de Catalunya siguiendo la metodología de esta organización (antes llamada EuroRAP).