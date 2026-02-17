El 12% de la red de carreteras del estado presenta un riesgo elevado o muy elevado de sufrir un accidente de tráfico grave o mortal

El 12% de la red de carreteras del estado presenta un riesgo elevado o muy elevado para los conductores de sufrir un accidente de tráfico grave o mortal. Es lo que se desprende del estudio iRAP que analiza la red viaria interurbana para identificar los tramos con mayor riesgo. El RACC ha publicado este martes un análisis centrado en los 26.500 kilómetros de la red de titularidad estatal que refleja que por primera vez en 15 años ha aumentado el índice de riesgo en las autopistas y autovías durante el último trienio.

En conjunto, se han analizado 3.600 tramos de la Red de Carreteras Estatal (RCE), que representan el 16% de todas las carreteras españolas y canalizan el 53% del tráfico total. En esta red se produjeron 3.873 accidentes con resultado de víctimas mortales o heridos graves entre 2022 y 2024. Concretamente 1.341 personas resultaron fallecidas y otras 3.566 personas presentaron heridas de gravedad.

Aragón: el mayor riesgo

Aragón es la comunidad autónoma con mayor proporción de kilómetros de la red de carreteras estatal que discurren por su territorio con riesgo elevado y muy elevado, hasta el 21%. En el otro extremo, la Comunidad de Madrid es la que presenta una menor proporción de tramos de riesgo muy elevado o elevado que discurren por su territorio, con solo un 2%, seguida de la Comunitat Valenciana (7%) y de Andalucía (8%).

Castilla y León es la comunidad con mayor cantidad de kilómetros de la RCE que discurren por su territorio con riesgo elevado y muy elevado, con 895 km. Precisamente, en el ranking de carreteras más peligrosas por provincias, Castilla y León cuenta con dos en las primeras posiciones: León (27%), Huesca (26%) y Palencia (25%) tienen una proporción de tramos de la RCE de riesgo superior al doble de la media española situada en el 12%.

Aunque las carreteras del estado representan de media el 16% del conjunto de la red viaria, hay disparidad entre comunidades: en la Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, La Rioja, Cantabria y Aragón la RCE representa más del 20% de las vías interurbanas. Por otro lado, en Andalucía, Catalunya y Galicia la RCE representa el 15% o menos del global de sus vías interurbanas.

Crece el riesgo en autopistas

En los últimos años el riesgo en la Red de Carreteras del Estado ha ido bajando, pero las carreteras convencionales siguen siendo las más peligrosas. Autopistas y autovías soportan más de cuatro veces el tráfico y concentran el 55% de los accidentes graves o mortales; pero las convencionales, con menos tráfico, suman el 45%, lo que explica su mayor riesgo.

Aún así, en esta edición del informe se detecta algo llamativo: por primera vez en 15 años sube el riesgo en autopistas y autovías por primera vez en 15 años: el índice pasa de 6,1 a 6,4.

Las más peligrosas

Hay 15 carreteras que concentran el 51% del total de km de riesgo elevado y muy elevado, que se registran en solo 1.601 km. Se trata en todos los casos de carreteras convencionales, habitualmente con calzada única y un carril por sentido. La carretera N-330 (de Alicante a Zaragoza) encabeza esta lista, seguida de la N-420 (de Tarragona a Córdoba) y de la N-630 (la Ruta de la Plata).

En total son 103 carreteras las carreteras de titularidad estatal que contienen al menos un tramo de riesgo elevado o muy elevado. El tramo con la mayor probabilidad de que un conductor sufra un accidente grave o mortal se encuentra en la N-340 en Tarragona, en Mont-roig del Camp.

En España se analiza el riesgo de la red viaria con la metodología del International Road Assessment Programme (iRAP) desde el año 2003. Esta metodología se basa en el cálculo de un índice de riesgo para cada tramo de carretera, definido como la relación entre el número de accidentes mortales y graves ocurridos en los últimos tres años y el volumen de circulación que soporta.