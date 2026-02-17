Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 18 de febrero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 18 de febrero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
- Un incendio en un bloque de pisos de Manlleu deja varios muertos
- Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
- Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
- Rodalies amanece con tramos cortados y retrasos el día que el Govern había anunciado su 'reapertura total