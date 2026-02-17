La portada de EL PERIÓDICO del 17 de febrero de 2026

Primera plana de la edición impresa
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
- Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
- Vall d'Hebron ensaya una terapia contra un cáncer infantil muy agresivo que reduce el tumor un 30% y prolonga la supervivencia
- El mal estado de la autovía A-2 indigna a los alcaldes de la zona: 'Provoca pinchazos y accidentes
- Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar en sus reivindicaciones?
- Los médicos catalanes presionan a Salut para acabar de una vez con las guardias de 24 horas