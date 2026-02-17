Temporal
Mil frailecillos aparecen muertos en las playas del norte de España: "Acaban sucumbiendo al agotamiento"
Desde hace más de 15 días se han hallado numerosas aves marinas en la costa
Cada vez llegan menos aves en invierno a España: ¿Qué está pasando?
R. P. | Pilar Palazuelos (EFE)
Alrededor de un millar de frailecillos han aparecido muertos o en mal estado durante este fin de semana en playas y en la costa de la franja norte de España a consecuencia de las borrascas y el mal tiempo que se han registrado en las últimas semanas. Los animales, algunos de ellos en avanzado estado de descomposición, han sido arrastrados por la marea en un proceso que según los grupos ecologistas es habitual en esta época del año.
Lo que es más atípico son las grandes cantidades de aves muertas que se han dejado ver en las playas gallegas, un fenómeno que obedece al encadenamiento de borrascas y que ha tenido una especial incidencia en la mortandad de los frailecillos, por agotamiento, y en su aparición en los arenales.
Seo Birdlife de Pontevedra recuerda que estos días, causa de los interminables temporales, aparecen cientos de estas aves en las playas de Galicia. La mayoría llegan orillados y muertos, aunque algunos aún llegan con vida, además de otras aves marinas en menor número. Explica que debido a esta climatología tan adversa, los frailecillos pueden morir por falta de alimento, agotamiento o hipotermia. Esta parece ser la causa más probable, aunque no se pueden descartar otras, como la gripe aviar.
Como la mayor parte de su ciclo vital invernal transcurre en alta mar, estas aves "se debilitan cuando hay temporales al luchar contra las tormentas y a las dificultades para pescar, y muchas de ellas acaban muriendo de agotamiento e inanición" explican.
El frailecillo atlántico tiene un gran pico multicolor y suele ser solitario en invierno y gregarios en período de cría. Su dieta es básicamente piscívora (sobre todo lanzones o bolos), por lo que bucean impulsándose con las alas. Son animales pelágicos, de mar abierto alejado del litoral y solo acuden a tierra para criar en acantilados costeros o de islas.
Especie invernante
De procedencia principalmente británica e irlandesa, en España los frailecillos son una especie invernante común y migratoria escasa, llegando a Canarias y el golfo de Cádiz por donde se adentran hasta el oeste del Mediterráneo. Es un ave poco observada desde la costa.
En caso de encontrar un ave marina orillada, la organización recomienda "no manipular las aves y de hacerlo, con guantes y mascarilla y con permiso para ello". Subraya que "debido a la gripe aviar se debe además tener especial precaución y no permitir que se acerquen los perros".
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera
- Un incendio en un bloque de pisos de Manlleu deja varios muertos
- Las enfermeras alertan del peligro de las 'B.R.U.J.A.S.', un movimiento de parteras tradicionales: 'Ponen en riesgo vidas y actúan sin legislación
- Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
- Rodalies amanece con tramos cortados y retrasos el día que el Govern había anunciado su 'reapertura total