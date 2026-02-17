Mil frailecillos aparecen muertos en las playas del norte de España: "Acaban sucumbiendo al agotamiento"

Alrededor de un millar de frailecillos han aparecido muertos o en mal estado durante este fin de semana en playas y en la costa de la franja norte de España a consecuencia de las borrascas y el mal tiempo que se han registrado en las últimas semanas. Los animales, algunos de ellos en avanzado estado de descomposición, han sido arrastrados por la marea en un proceso que según los grupos ecologistas es habitual en esta época del año.

Lo que es más atípico son las grandes cantidades de aves muertas que se han dejado ver en las playas gallegas, un fenómeno que obedece al encadenamiento de borrascas y que ha tenido una especial incidencia en la mortandad de los frailecillos, por agotamiento, y en su aparición en los arenales.

Seo Birdlife de Pontevedra recuerda que estos días, causa de los interminables temporales, aparecen cientos de estas aves en las playas de Galicia. La mayoría llegan orillados y muertos, aunque algunos aún llegan con vida, además de otras aves marinas en menor número. Explica que debido a esta climatología tan adversa, los frailecillos pueden morir por falta de alimento, agotamiento o hipotermia. Esta parece ser la causa más probable, aunque no se pueden descartar otras, como la gripe aviar.

Como la mayor parte de su ciclo vital invernal transcurre en alta mar, estas aves "se debilitan cuando hay temporales al luchar contra las tormentas y a las dificultades para pescar, y muchas de ellas acaban muriendo de agotamiento e inanición" explican.

El frailecillo atlántico tiene un gran pico multicolor y suele ser solitario en invierno y gregarios en período de cría. Su dieta es básicamente piscívora (sobre todo lanzones o bolos), por lo que bucean impulsándose con las alas. Son animales pelágicos, de mar abierto alejado del litoral y solo acuden a tierra para criar en acantilados costeros o de islas.

Especie invernante

De procedencia principalmente británica e irlandesa, en España los frailecillos son una especie invernante común y migratoria escasa, llegando a Canarias y el golfo de Cádiz por donde se adentran hasta el oeste del Mediterráneo. Es un ave poco observada desde la costa.

Noticias relacionadas

En caso de encontrar un ave marina orillada, la organización recomienda "no manipular las aves y de hacerlo, con guantes y mascarilla y con permiso para ello". Subraya que "debido a la gripe aviar se debe además tener especial precaución y no permitir que se acerquen los perros".