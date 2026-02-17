Tragedia en Osona
Homenaje multitudinario en Manlleu por los cinco menores fallecidos
Centenares de personas han guardado un minuto de silencio por las muertes de los jóvenes
La tragedia de Manlleu golpea el instituto de los menores fallecidos: "Estamos todos rotos, no hemos podido hacer clase"
Con una fuerte y prolongada ovación de los centenares de personas congregadas en la plaza Fra Bernardí de Manlleu, frente al Ayuntamiento, ha culminado el minuto de silencio que se ha guardado para rendir homenaje a los cinco menores fallecidos este lunes por la noche al incendiarse el trastero que se reunían en la calle Montseny de esta localidad. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, y la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, han presidido este minuto de silencio con el que se ha querido transmitir también el duelo a las familias de los jóvenes.
Varios vecinos han expresado su "dolor" y "pesar" por estas muertes. Desde la comunidad islámica de Manlleu se ha remarcado que se tiene "el corazón en un puño" por este accidente mortal de "personas tan jóvenes". La investigación de los Mossos d'Esquadra para determinar las causas del suceso sigue abierta y todo apunta a que los jóvenes de entre 14 y 17 años habrían muerto intoxicados después de que un cigarro o un mechero prendiera un objeto inflamable, como un colchón o un cojín, que había en el habitáculo. La estancia, sin ventilación, se llenó de humo rápidamente y asfixió a los menores que murieron poco después. Los bomberos encontraron sus cadáveres.
El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto y las banderas ondearán a medio palo en señal de respeto y recuerdo a las víctimas. "Expresamos el más profundo pésame por la trágica pérdida de cinco jóvenes a consecuencia del incendio ocurrido en nuestro municipio. En estos momentos de dolor, nos solidarizamos con familias y personas cercanas a las víctimas ofreciéndoles el apoyo institucional y humano que sea necesario", ha señalado el consistorio.
