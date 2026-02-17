Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego

Aviso a las 21.10 horas

Sobre las 21.10 horas, varios residentes en el inmueble han llamado al 112 para avisar del incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera.

Hasta allí se han desplazado trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que al llegar han encontrado el edificio totalmente desalojado.

El fuego se ha dado por extinguido a las 21:41 horas y ha sido entonces cuando los efectivos del cuerpo han localizado la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria. Dentro del trastero, los bomberos han encontrado cuatro víctimas más.