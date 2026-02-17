Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco jóvenes han muerto en el incendio de un trastero habilitado como vivienda en la azotea de un edificio de Manlleu, en Barcelona. El fuego, que ha causado heridas de carácter leve a otras cuatro personas, se ha originado por motivos que aún se desconocen en el trastero de un bloque de cinco alturas situado en la calle Montseny, del que las víctimas no han podido salir.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el incendio en un edificio en Manlleu

