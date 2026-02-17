En Directo
Suceso en Osona
Incendio en Manlleu, en directo: última hora de la muerte de cinco jóvenes en el trastero de un edificio y causas del fuego
Cinco jóvenes han muerto en el incendio de un trastero habilitado como vivienda en la azotea de un edificio de Manlleu, en Barcelona. El fuego, que ha causado heridas de carácter leve a otras cuatro personas, se ha originado por motivos que aún se desconocen en el trastero de un bloque de cinco alturas situado en la calle Montseny, del que las víctimas no han podido salir.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el incendio en un edificio en Manlleu
Apoyo de Parlon
La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, se ha desplazado a Manlleu para dar apoyo al alcalde, Arnau Rovira, tras este siniestro. El departamento ha expresado su pésame por las víctimas y ha agradecido a todos los equipos de emergencia su rápida actuación.
En un mensaje en la red social X, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha trasladado también su pesar a las familias de todas las víctimas y a la población de Manlleu ante esta "tragedia terrible".
Investigación en marcha
En el incendio han resultado heridas de levedad otras cuatro personas: tres han recibido el alta después de ser atendidos por las ambulancias y la cuarta no ha querido ser trasladada a ningún centro hospitalario.
La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las causas del siniestro.
Aviso a las 21.10 horas
Sobre las 21.10 horas, varios residentes en el inmueble han llamado al 112 para avisar del incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera.
Hasta allí se han desplazado trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que al llegar han encontrado el edificio totalmente desalojado.
El fuego se ha dado por extinguido a las 21:41 horas y ha sido entonces cuando los efectivos del cuerpo han localizado la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria. Dentro del trastero, los bomberos han encontrado cuatro víctimas más.
Cinco muertos y cuatro heridos leves
Cinco personas han muerto en el incendio de un trastero habilitado como vivienda en la azotea de un edificio de Manlleu (Osona), han informado los Bomberos de la Generalitat.
El fuego, que ha causado heridas de carácter leve a otras cuatro personas, se ha originado por motivos que aún se desconocen en el trastero de un bloque de cinco alturas situado en la calle Montseny, del que las víctimas no han podido salir.
