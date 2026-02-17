Los cinco adolescentes de Manlleu murieron asfixiados al arder un colchón o cojín antes de poder escapar

Cinco jóvenes de entre 14 y 17 años murieron la noche del lunes al arder un trastero en el que se encontraban en un bloque de pisos de la calle Montseny de Manlleu (Osona). Los Mossos d'Esquadra investigan las causas del incendio, aunque consideran que se trata de un accidente fatal. Los jóvenes habitualmente se reunían en ese espacio, sin iluminación ni ventilación, para fumar, pese a que ninguno de ellos residía en el edificio.

Se trata de un trastero en el que habría muebles así como colchones o cojines. Por eso, la principal hipótesis de la investigación es que un cigarro o un mechero prendió algún elemento del interior y, tanto el fuego como el humo, se propagaron muy rápido por la estancia pequeña. Las víctimas apenas pudieron ver nada, quedaron muy afectados por la inhalación de humo, según varias fuentes, y por eso no pudieron salir del trastero . Los bomberos se encontraron a uno de ellos en la entrada con una parada cardiorespiratoria mientras que cuando apagaron las llamas, que tardaron una media hora, localizaron el resto de cadáveres.

En el lugar del incendio, una zona sin ventilación, no se han encontrado indicios de explosión alguna, ni bombonas, lo que descartaría que las víctimas estuvieran inhalando gas de la risa como explicaron algunos vecinos. Al lugar del siniestro llegaron efectivos de la policía local de Manlleu para socorrer a las víctimas junto con bomberos y ambulancias. Cuatro agentes resultaron heridos leves por inhalación de humo, igual que otro vecino de la zona que no quiso recibir asistencia médica.

Los fallecidos, de hecho, eran alumnos de tercero y cuarto de ESO de los institutos Antoni Pous i Argila -donde estudiaban cuatro de los cinco- y Ter de Manlleu

Las tareas de identificación de los fallecidos no han concluido aún, a la espera de los exámenes forenses que se están llevando a cabo en el Instituto de Medicina Legal de Barcelona, pero fuentes del entorno de las víctimas han detallado que se trata de cinco alumnos de instituto de origen magrebí y de 14 a 17 años. Amigos de los fallecidos han explicado que se trataría de Mohamed Z., de 15 años; Mustafa B., de 16 años; Amin A., de 15 años; Mohamed M., de 14, y Adam B, que tendría 17 años. Cuatro de ellos iban al Instituto Antoni Pous, y cursaban entre tercero y cuarto de la ESO, y otro estudiaba en el centro Ter de Manlleu.

La policía científica trabaja para esclarecer las causas del incendio y conocer el punto de inicio de las llamas. El fuego provocó mucha humereda en el edificio y los vecinos tuvieron que desalojarlo. Según explican los vecinos, los jóvenes aprovechaban que la puerta de entrada al edificio estaba rota para colarse. Además, algunos trasteros no estaban cerrados. "Han entrado muchas veces a robar y solo se dejan trastos viejos sin usar", explica a EL PERIÓDICO uno de los vecinos, quien explica que los chavales "subían y entraban en el desván y que nadie les decía nada" porque los conocían de vista del barrio. "Hay 41 pisos con 41 trasteros, no sé si iban a ver a algún familiar, no soy nadie para decirles nada", remarca otro vecino del barrio.

Sin poder escapar

Los vecinos explican que una persona que vivía en los pisos cerca de la azotea fue el que alertó del humo y avisó al resto del vecindario para que desalojaran. Después llegó la policía local de Manlleu y los bomberos, que encontraron a uno de los jóvenes con parada cardiorespiratoria en el exterior del trastero, lo evacuaron e intentaron reanimarlo sin éxito. Al apagar las llamas, en menos de media hora, los bomberos encontraron a las víctimas mortales en el desván: no habían podido escapar.

Otra vecina, Marcela García, explica a ACN que había pasado la noche en casa de una amiga. "Por suerte estoy viva y puedo contarlo", explica, aún conmocionada. Según relata, no fue consciente de la gravedad de la situación hasta que la policía fue en su busca para evacuarla. «No sabía qué estaba pasando. Me avisaron los policías y me hicieron salir», explica.

En declaraciones a la prensa, el alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha asegurado que el consistorio no tenía constancia de que ese trastero era utilizado para ese fin por jóvenes de la localidad: "No, no, por descontado que no, si hubiésemos tenido constancia, podríamos haber tomado medidas", ha subrayado. El consitorio ha ordenado tres días de luto en el municipio.

Finca vulnerable

Se trata de un edificio donde residen familias de inmigrantes, algunas en situación de vulnerabilidad, y que cuenta con pisos ocupados.

Cada vivienda dispone de un trastero de ladrillo en la azotea del edificio, que siempre tenía el portal abierto, por lo que era habitual que accedieran a él jóvenes ajenos a edificio, como se cree pasó con las víctimas. En este sentido, los fallecidos no residían en el inmueble.

Tres días de duelo

Tras este trágico incendio mortal, el Ayuntamiento ha decretado tres días de duelo oficial y ha convocado para las 19:00 horas de esta tarde un minuto de silencio, al que asistirán el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior, Núria Parlon, entre otras autoridades.

El consistorio ha puesto a disposición de las familias de las víctimas equipos de apoyo psicológico, que también han actuado en los dos institutos en los que estudiaban los fallecidos, que hoy han suspendido las clases, y ha facilitado alojamiento en hoteles a algunos de los afectados.

Las familias que residen en el inmueble, y que tuvieron que ser evacuadas a noche a consecuencia del incendio, están regresando ya a sus viviendas.

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 21.10 horas después de que varios residentes llamaran al 112 avisando del incendio en el piso superior de un edificio de cinco plantas y la presencia de humo en la escalera.

13 dotaciones

Los Bomberos activaron hasta 13 dotaciones que, a su llegada, encontraron el edificio totalmente desalojado. El incendio ya se dio por extinguido a las 21.41 horas y fue en ese momento cuando se localizó la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria.

Los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de personas y, en el trastero, se encontraron cuatro cuerpos más. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico.

La Policía Local prestó apoyo inmediato a los vecinos que salieron del edificio, alarmados por el humo de la escalera.

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, se desplazó a Manlleu para dar apoyo al alcalde, Arnau Rovira, tras este siniestro. El departamento ha expresado su pésame por las víctimas y ha agradecido a todos los equipos de emergencia su rápida actuación.

Conmoción

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, se ha mostrado "conmocionado" por la muerte de cinco personas este lunes en el incendio en la localidad Manlleu (Barcelona) y ha trasladado su pésame a "sus familiares y amistades".

En un mensaje publicado en la red social 'X' ha deseado una "rápida recuperación" a las cuatro personas heridas leves, así como ha trasladado su apoyo al alcalde de la población, Arnau Rovira.

También ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencias.