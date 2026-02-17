Suceso
Mueren cinco personas en un incendio en un bloque de pisos de Manlleu
Cuatro personas más han resultado heridas leves
Un incendio en un bloque de pisos de Manlleu (Osona, Barcelona) ha dejado cinco víctimas mortales y cuatro heridas leves. El fuego se ha originado este lunes por la noche en un trastero habilitado como vivienda en el tejado de un bloque de cinco pisos ubicado en la calle Montseny cuando, por motivos que se desconocen, las personas que se encontraban dentro no han podido salir.
Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 21:10 horas y varios vecinos han llamado al 112 alertando del incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera. Un total de 13 dotaciones se han activado y cuando han llegado al lugar de los hechos se han encontrado con el edificio totlamente desalojado. Un binomio ha localizado y apagado el incendio, que se ha dado por extinguido a las 21:41 horas, y ha encontrado a la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorespiratoria.
Los servicios de emergencias han agilizado al máximo los trabajos de búsqueda de las personas y, dentro del trastero, se han encontrado con cuatro más. Pese a los esfuerzos de los bomberos y los equipos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han activado 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico, no se ha podido hacer más por sus vidas. Cuatro personas más han sufrido lesiones leves, tres de ellas han recibido el alta tras ser atendidas en las ambulancias. La cuarta no ha querido ser trasladada a ningún centro hospitalario.
La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra, con el apoyo de varias patrullas de seguridad ciudadana, se ha hecho cargo de la investigación para aclarar las causas del siniestro. Por su parte, la Policia Local ha prestado apoyo inmediato a los vecinos que han salido del edificio, alarmados por el humo de la escalera.
