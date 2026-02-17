Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelga de médicos, hoy en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya y resto de España

Servicios mínimos por la huelga de médicos en España

¿Cómo te afectará la nueva huelga de médicos que empieza este lunes? Las urgencias y los tratamientos vitales están garantizados

Así impactará a la sanidad catalana la huelga de médicos de la siguiente semana: la primaria, al 25% y la actividad urgente, garantizada

Los médicos inician su primera semana de huelga contra el estatuto marco

Los médicos inician su primera semana de huelga contra el estatuto marco

EFE

Nieves Salinas

Beatriz Pérez

Madrid / Barcelona
Los médicos están convocados por seis sindicatos a una nueva huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio. En Catalunya, el paro será este lunes y el próximo viernes.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las movilizaciones en el sector médico.

