Huelga de médicos, hoy en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya y resto de España
Servicios mínimos por la huelga de médicos en España
¿Cómo te afectará la nueva huelga de médicos que empieza este lunes? Las urgencias y los tratamientos vitales están garantizados
Así impactará a la sanidad catalana la huelga de médicos de la siguiente semana: la primaria, al 25% y la actividad urgente, garantizada
Los médicos están convocados por seis sindicatos a una nueva huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio. En Catalunya, el paro será este lunes y el próximo viernes.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las movilizaciones en el sector médico.
Beatriz Pérez
El seguimiento de la huelga en Catalunya esta tarde ha sido del 5,5%, según Salut
El Gobierno foral cifra en un 1,58% el seguimiento de la huelga de los facultativos en Navarra
El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha cifrado en un 1,58% el seguimiento de la huelga de los facultativos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. En concreto, según han indicado desde el departamento, del total de facultativos del turno de mañana del SNS 31 han realizado huelga, el 1,58%. En el turno de tarde, nadie ha secundado el paro.
El SES cifra en un 18,77% el seguimiento de la huelga de médicos en Extremadura
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha cifrado en un 18,77 por ciento el seguimiento de la huelga de médicos este lunes, 16 de febrero. Por provincias, el seguimiento ha sido de un 17,75% en Badajoz y un 20,47% en Cáceres, señalan fuentes del SES consultadas por Europa Press.
Desde el Ejecutivo regional no ofrecen cifras sobre consultas o intervenciones canceladas debido a la huelga, y emplazan al próximo lunes para ofrecer un balance completo de la huelga, que se prolonga hasta el próximo viernes.
El Servicio Aragonés de Salud sitúa en el 13,5% el seguimiento de la huelga y los sindicatos hablan de "total respaldo"
El Servicio Aragonés de Salud ha situado en el 13,5% el seguimiento de la huelga en la mañana de este lunes, en concreto, han señalado que de los 3.632 efectivos reales han hecho huelga 491. Por su parte, los Sindicatos Médicos de Aragón -CESM Aragón y FASAMET- han subrayado el "total respaldo" de los profesionales.
Según el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, en la provincia de Huesca, de 586 efectivos reales han hecho huelga 32, el 5,46%; en Teruel, de 394 efectivos, el seguimiento ha sido de 43, el 10,91%; mientras que en Zaragoza, de 2.652 profesionales, la huelga ha sido secundada por 416, lo que representa el 15,69%.
CESM cifra en un 90% el seguimiento de la primera jornada de paros pese a los servicios "mínimos abusivos"
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado "su satisfacción por el elevado seguimiento" que está teniendo esta primera jornada de la semana de huelga nacional convocada en febrero, unas cifras que rondan el 90% de seguimiento estimado en atención hospitalaria y un 85% en Atención Primaria como media entre todas las comunidades autónomas.
Estos datos suponen, a juicio de la Confederación, un importante éxito de seguimiento, teniendo en cuenta que se han establecido "unos servicios mínimos abusivos" que exigen aproximadamente un 75% de efectivos en servicios no esenciales y un 100% en los esenciales, cuando en otros momentos como puede ser el periodo de vacaciones las plantillas funcionan al 40% en servicios no esenciales. Por este motivo, señala el sindicato, hay comunidades autónomas que han recurrido a la vía judicial para denunciar "esta imposición de servicios mínimos abusivos", superiores incluso a los fijados para la huelga que se convocó el pasado mes de diciembre.
El Sindicato médico madrileño cifra en un 65-75% el seguimiento de la huelga y la Comunidad apunta a un 10-15%
El sindicato médico madrileño Amyts, convocante en la Comunidad de la huelga para reclamar un Estatuto Marco propio para la profesión, ha cifrado en un 65-75% el seguimiento en la región en la primera jornada de paros, mientras que la Consejería de Sanidad ha apuntado a un 10-15% de seguimiento en el turno de mañana.
Desde el sindicato Amyts, que esta mañana ha protagonizado una concentración en el Hospital Gregorio Marañçon, han censurado unos servicios mínimos implantados por la Consejería de Sanidad que ha calificado de "abusivos".
Mónica García responde al presidente de Andalucía: "No eche balones fuera ni oculte sus prioridades"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido este lunes al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que le ha pedido que se siente a negociar con los sindicatos médicos para lograr un acuerdo que desconvoque la huelga. En un post en su cuenta de Twitter, García ha señalado que "la mano siempre está tendida para el diálogo, para el acuerdo y para mejorar la sanidad andaluza. Pero no eche balones fuera ni oculte sus prioridades". La ministra asegura que se ha sentado en "más de 20 ocasiones con los sindicatos médicos".
"Con el Estatuto Marco eliminamos las guardias de 24h y mejoramos condiciones tras 23 años. Pero los salarios, plantillas y jornadas los decide usted. Dependen de la comunidad autónoma", ha aseverado. "500 médicos abandonan cada año Andalucía buscando mejores condiciones. Muchos tienen más de 1.800 pacientes asignados", ha añadido.
El Sindicato Médico estima un seguimiento "masivo" en Cantabria de esta primera jornada de huelga médica convocada en toda España durante toda la semana para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad --que cuenta con el visto bueno de varios sindicatos para su aprobación-- y exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral. Según han informado a Europa Press fuentes del Sindicato Médico, su "impresión" es que la afección de la huelga será similar a la registrada durante la última, el pasado diciembre, aunque los datos oficiales los ofrece la Consejería de Salud, que en esta ocasión no los hará públicos hasta el final de la jornada
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha cifrado el seguimiento en las islas de la huelga nacional convocada este lunes por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco en el 15,89% en el conjunto de los ámbitos de la atención primaria y de la hospitalaria.
En un comunicado, el departamento regional ha indicado que de los 7.003 efectivos del Servicio Canario de la Salud (SCS) convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 3.890, de los que 618 la secundaron.
El Govern balear ha reclamado este lunes al Gobierno central, primer día de huelga de los médicos, que se siente a negociar, dialogar y llegar a acuerdos en relación al Estatuto Marco que, en palabras de la consellera de Salud, Manuela García, "no puede aprobarse a espaldas de los facultativos". La consellera de Salud ha subrayado que los paros no van contra el Ejecutivo autonómico sino contra el Gobierno central, aunque "el pato lo pagan los ciudadanos de Baleares que hoy no pueden acudir a una cita en atención primaria o ven como una intervención se pospone"
Baleares pide al Gobierno que se siente a negociar
El Govern balear ha reclamado este lunes al Gobierno central, primer día de huelga de los médicos, que se siente a negociar, dialogar y llegar a acuerdos en relación al Estatuto Marco que, en palabras de la consellera de Salud, Manuela García, "no puede aprobarse a espaldas de los facultativos". La consellera de Salud ha subrayado que los paros no van contra el Ejecutivo autonómico sino contra el Gobierno central, aunque "el pato lo pagan los ciudadanos de Baleares que hoy no pueden acudir a una cita en atención primaria o ven como una intervención se pospone".
