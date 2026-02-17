Huelga de médicos, hoy en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya y resto de España

CESM cifra en un 90% el seguimiento de la primera jornada de paros pese a los servicios "mínimos abusivos"

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado "su satisfacción por el elevado seguimiento" que está teniendo esta primera jornada de la semana de huelga nacional convocada en febrero, unas cifras que rondan el 90% de seguimiento estimado en atención hospitalaria y un 85% en Atención Primaria como media entre todas las comunidades autónomas.

Estos datos suponen, a juicio de la Confederación, un importante éxito de seguimiento, teniendo en cuenta que se han establecido "unos servicios mínimos abusivos" que exigen aproximadamente un 75% de efectivos en servicios no esenciales y un 100% en los esenciales, cuando en otros momentos como puede ser el periodo de vacaciones las plantillas funcionan al 40% en servicios no esenciales. Por este motivo, señala el sindicato, hay comunidades autónomas que han recurrido a la vía judicial para denunciar "esta imposición de servicios mínimos abusivos", superiores incluso a los fijados para la huelga que se convocó el pasado mes de diciembre.