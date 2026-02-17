Por tercera vez
El Govern prorroga el refuerzo a los buses interurbanos por el caos en Rodalies
La medida, que no incluye los buses sustitutorios que sufraga Renfe, supone una inversión de 7.073.000 euros
La Generalitat fleta 100 autobuses para garantizar la movilidad de los usuarios afectados por la suspensión de Rodalies
El Govern prorroga la gratuidad de Rodalies sin poner fecha a su fin ante la cronificación de las incidencias
El Govern ha aprobado este martes la ampliación temporal de la contratación de emergencia de 230 autobuses interurbanos para reforzar la movilidad mientras se siguen produciendo incidencias en el servicio de Rodalies. Se trata de la tercera contratación de estos buses que lanza el departament de Territori, que ya ha supuesto el desembolso de 7.073.000 euros por vía de urgencia.
De momento, según ha asegurado este martes en rueda de prensa la consellera de Territori y portavoz del Govern Sílvia Paneque, no hay fecha para dejar de ofrecer este servicio extraordinario. "El compromiso del Govern es mantener estos recursos hasta que no haya una estabilización de manera sostenida" de Rodalies, ha aclarado la consellera.
La Generalitat, eso sí, asegura que el dispositivo prevé la flexibilidad necesaria para redistribuir los vehículos en función de la demanda real y de las necesidades específicas de cada territorio. "Iremos ratificando estas contrataciones atendiendo a la situación", ha añadido la consellera.
En un primer momento, la Generalitat fletó 100 buses desde el día siguiente al accidente de Gelida y aseguró que los iba a mantener activos al menos hasta el miércoles siguiente, es decir, una semana en total. Sucesivamente, Territori amplío la flota hasta los 230 autocares y prorrogó su servicio.
Complementario a Renfe
Todo ello sucede al margen de los buses sustitutivos y complementarios de Rodalies, financiados y gestionados directamente por Renfe. Pese a que cada vez quedan menos tramos completamente cortados al tráfico ferroviario, la empresa pública ha mantenido en algunos puntos buses que complementan el servicio de sus trenes, muy afectados todavía por los más de 190 puntos de velocidad limitada distribuidos por todo el entramado ferroviario. Es el caso, por ejemplo, de los trayectos entre Blanes y Maçanet-Massanes de la R1 o entre Terrassa y Manresa de la R4 o partes de la R13 (de Vinaixa a Sant Vicenç de Calders) y la R14 (de Vinaixa a Reus).
