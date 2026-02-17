Los forenses toman muestras para identificar los cadáveres de los jóvenes de Manlleu

Los forenses están practicando a los cadáveres de los cinco adolescentes que fallecieron la noche de este lunes en el incendio en un trastero situado en la azotea de un edificio de Manlleu (Barcelona) una necrorreseña, un procedimiento con el que se toman huellas dactilares para poder identificarlos.

La identificación de los cinco fallecidos en este trastero de un edificio ubicado en la calle Montseny se completará durante la mañana de este martes, ya que alguno de los cuerpos estaba calcinado, aunque se tiene la certeza de que todos ellos eran jóvenes y algunos serían menores de edad.

Trasladados a Barcelona

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han informado a EFE de que los cuerpos de los cinco adolescentes han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de la Ciutat de la Justícia (Barcelona/L'Hospitalet de Llobregat), donde los forenses tratan de completar su identificación.

Para ello llevan a cabo una necrorreseña, un procedimiento con el que se toman las huellas dactilares a un cadáver para poder identificarlo, técnica crucial cuando un cuerpo se halla en mal estado, como en este caso con quemaduras, lo que impide la utilización de métodos convencionales.

Además de las cinco víctimas mortales, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que movilizó a once ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico, atendió a otras cinco personas heridas leves, cuatro de las cuales fueron dadas de alta en el lugar mientras que una rechazó ser trasladada hasta un centro sanitario.

Aviso a las 21.20 horas

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 21:10 horas después de que varios residentes llamaran al 112 avisando del incendio en el piso superior de un edificio de cinco plantas y la presencia de humo en la escalera.

Los Bomberos activaron hasta 13 dotaciones que, a su llegada, encontraron el edificio totalmente desalojado.

El incendio se dio por extinguido a las 21:41 horas y fue en ese momento cuando se localizó la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria.

Los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de personas y en el trastero se encontraron cuatro cuerpos más. La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Osona ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este incendio, que sería accidental.